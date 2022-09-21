شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة.. 4 فئات محرومة منها قبل الطرح بأيام

اقترب موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2022 لمحدودي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3، والتي أعلنت عنها وزارة الإسكان.

مواعيد التقديم بسكن لكل المصريين

وتم تخصيص الفترة من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين ومن ضمنهم المطلقات والأرامل متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم دفع مقدم تعاقد يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، والقسط يكون على 30 عاما، بعائد 3% سنويا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية لمبادرة البنك المركزي.

أسعار وحدات منخفضي الدخل تتراوح بين 194 ألف جنيه وحتى 310 آلاف جنيه، وتتراوح قيمة مقدم جدية الحجز بين 15 و22 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم، يبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، ويتراوح مقدم جدية الحجز بين 15 و22 ألف جنيه.

ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

شقق الإسكان الاجتماعي

المحرومون من شقق الإسكان الجديدة

ويوجد عدد من الفئات لا يمكن لهم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، للأسباب التالية:

1- أن يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 1500 جنيه.

2- أن يزيد دخل الأعزب على 6000 جنيه و8000 للمتزوج.

3- الحاصل على أي دعم سابق من الجهات التابعة للحكومة سواء الحصول على أرض أو وحدة سكنية او إسكان تعاوني.

4- الحاصل على قروض من البنوك، ولم ينته من سدادها عند الحصول على قرض التمويل العقاري للوحدة السكنية، فلا يجوز الجمع بين قرضين.

5 - المالك لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

6 - أن يزيد عمره على 50 عاما، أو أقل من 21 عاما وقت الإعلان.

7- أن يكون غير مرتبط بالمحافظات المطروح بها الوحدات أو المجاورة لها بالإقامة أو العمل.

شقق الإسكان الاجتماعي

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وعن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022، فإنه يتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة.

وجاءت أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

وتم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، كما تأتي بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا.

وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها على 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعما نقديا للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

شقق الإسكان الاجتماعي

أماكن وحدات التسليم الفوري للشقق

تقع وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي 2022، الجاهزة للتسليم الفوري في إطار مشروع سكن لكل المصريين 3، في المحافظات والمدن التالية:

الأقصر وأسوان.

القليوبية.

برج العرب الجديدة.

الفيوم والفيوم الجديدة.

البحيرة، كفر الشيخ، دمياط.

مرسى مطروح.

السويس، الإسماعيلية.

أخميم الجديدة.

المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية.

شمال سيناء.

أسيوط، سوهاج، بني سويف، قنا، والمنيا، والمنيا الجديدة.

أما عن الوحدات التي سوف تسلم بعد 18 شهرا في في المناطق التالية:

أكتوبر الجديدة "غرب المطار".

جرزا القطوري - العياط.

دمنهور.

شقق الإسكان الاجتماعي

المشروعات القومية خلال 6 سنوات

وقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن مصر نفذت آخر 6 سنوات مشروعات قومية تقدر بـ 6 تريليونات جنيه، بهدف وضع مصر في مكانة اقتصادية وسياسية تخرجها من كونها دولة نامية.

وأوضح حسان، أنه بالنسبة لإسكان محدودي الدخل، أو شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة ،فقد كانت مصر تعاني قديما من وجود فجوة بين العرض والطلب، وتتمثل في اختلال بين نوعيات المعروض والمطلوب في الوحدات السكنية، وما يتناسب مع إمكانيات فئات الدخل المحدود في مصر.

وأضاف حسان، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مشكلة الإسكان تتمثل في تراكمات كبيرة وأوضاع اقتصادية واجتماعية عاشتها مصر خلال القرن الـ 20، حيث كانت مشروعات وزارة الإسكان قبل 2013، لا تلبي الاحتياجات المطلوبة في هذا الشأن، ولكن خلال السنوات الثمانية الماضية، حدث غزو عمراني لتصبح مشكلة التوافر هي الأساس.

شقق الإسكان الاجتماعي

سكن لمحدود الدخل من المواطنين

وذكر حسان أنه لهذا اتخذت الدولة نهجا معينا في توفير السكن لمعدومي الدخل، والذين كانوا يقطنون المناطق العشوائية، أو من ليس لديهم مأوى، وأصبحت الدولة توفر لهم بدون مقدمات أو أقساط، وتم توجيه الدعم لمن يستحقه، وهو ما نلاحظه في سكان 357 منطقة في مصر، وأبرزها مشروعات الاسمرات 1 والأسمرات 2، وهذه الفئات معدومة الدخل.

وأكد حسان، أننا نحتاج إلى دعم من خلال منظمات المجتمع المدني، وعمل تقييم، هل المتقدم يستحق الدعم أم لا، وتدخل منظمات المجتمع المدني لدعم هذه الفئات، ويمكن تقسيم الوحدات بين محدودي الدخل ومن عندهم عوائد أكبر يتم توفير وحدات ذات كفاءة أكبر في التشطيبات لهم.

وأشار حسان إلى أن مصر بدأت في عمل طفرات في إسكان الشباب، ووضعت قواعد كبيرة للسكن الاجتماعي لغير القادرين، ومنذ 2013 كان مصر تعاني عجزا في حوالي مليون و800 ألف وحدة، حسب بيانات جهاز التنمية العامة، ولكن حاليا حققت مصر طفرة كبيرة بإنشاء مليون و200 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى إنشاء السكن البديل للعشوائيات، وإنشاء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، ليصبح إجمالي هذه المدن 52 مدينة، بعد ما كانت 22 مدينة.