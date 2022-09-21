طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

بحضور 5 آلاف مشجع

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام النيجر وليبيريا المحدد لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجارى، باستاد الإسكندرية، عبر موقع شركة تذكرتى وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتقام المباراتين بحضور 5 آلاف مشجع.

ووصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، أمس إلى معسكر منتخب مصر ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

وحرص روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على مقابلة محمد صلاح برفقة محمد غرابة، المدير الإداري.