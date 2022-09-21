تعرف علي تفاصيل عقد البنيني سامسون أكينولا مع الزمالك

كواليس عقد الزمالك مع مهاجم كراكاس الفنزويلي

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن تفاصيل عقد البنيني سامسون أكينولا مهاجم فريق كراكاس الفنزويلي مع القلعة البيضاء، بعدما وقع اللاعب رسميا على عقود الانتقال للفريق.

وأكد المصدر أن اللاعب وقع عقدا لمدة ثلاثة مواسم مع أحقية النادى في تمديد العقد للسنة الرابعة.

وأضاف المصدر أن النادي الفنزويلي حصل على ما يقرب من مليون و٢٠٠ ألف دولار نظير بيع اللاعب للقلعة البيضاء .

يذكر أن نادي الزمالك أعلن بالأمس عن التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بأمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي .

فيما كشف مصدر مقرب من محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كشف عن ترقب اللاعب لحسم احترافه بنادي شباب أهلي دبي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

و أكد المصدر أن اللاعب تلقى أكثر من عرض مصري في الفترة الأخيرة ولكنه أجل حسم هذه العروض لرغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وتشهد الفترة الحالية اتصالات مكثفة من قبل مسؤولي النادي الإماراتي باللاعب ومسؤولي الزمالك للاتفاق على التفاصيل الخاصة بانتقال المدافع لشباب أهلي دبي على سبيل الإعارة.

كما كشف مصدر بنادي الزمالك عن وصول مفاوضات القلعة البيضاء مع عبده يحيي مهاجم غزل المحلة وناديه لمراحل متقدمة لحسم صفقة انتقال اللاعب للزمالك .

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة بين ادارة الزمالك ومسؤولي المحلة من أجل الحصول علي خدمات اللاعب.

و رحب عبده يحيي مهاجم غزل المحلة بفكرة الانتقال للزمالك انه في حال موافقة ناديه على رحيله في الفترة الحالية.

يجري مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الحالية محاولات مكثفة من أجل حسم صفقة مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري.

ويسعى مسؤولو الزمالك لاستغلال رغبة اللاعب في الرحيل عن الاتحاد السكندري والانتقال إلى القلعة البيضاء ، من أجل إتمام الصفقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتمسك فيه مسؤولو الاتحاد باستمرار مروان عطية خاصة أن اللاعب مازال مرتبطاً بعقد مع زعيم الثغر لمدة 4 مواسم مقبلة.

ويحاول مسؤولو الزمالك حالياً حسم صفقة مروان عطية مع إدارة الاتحاد عن طريق منح الاتحاد بعض اللاعبين ومقابل مادي نظير إتمام الصفقة.

واقترح مسؤولو الزمالك على الاتحاد منحهم ثنائي دفاع الزمالك المعار للنادي السكندري محمد عبدالسلام ومحمود شبانة بصورة نهائية مع إعارة أوباما لمدة موسم، بالإضافة لمقابل مادي بالصفقة.