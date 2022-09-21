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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد تستضيف مؤتمر سيدات أعمال العالم في الاحتفال بالعيد القومي

محافظ الوادي
محافظ الوادي

أعلن اللواء محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن خطة المحافظة للاحتفال بالعيد القومي والذي يوافق الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

 وأوضح الزملوط، أن المحافظة سوف تفتتح عددا من المشروعات التي جرى الانتهاء منها ووضع حجر أساس لعدد من المشروعات الأخرى بمراكز المحافظة الخمسة.

وأشار الزملوط، أن هناك مؤتمر سوف يعقد بالمحافظة خلال أيام الاحتفال وهو مؤتمر (سيدات أعمال العالم) بحضور 200 سيدة أعمال سوف يشاركون المحافظة في احتفالات العيد القومي وذلك لجذب الاستثمارات للمحافظة وفتح آفاق لمشروعات جديد وكذلك التعرف على مقومات المحافظة الطبيعية والتي تناسب كافة المشروعات الاستثمارية.

وأضاف المحافظ، أنه يجرى حاليًا الانتهاء من التجهيزات النهائية لفتح معرض ملتقى التمور بأرض المعارض بمحافظة الوادي الجديد والذي سوف يشارك به 8 دول عربية فضلا عن المحافظات المنتجة للتمور، خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة.

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كما أكد الزملوط، أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من عدد من المشروعات الخاصة بالطرق حيث جرى الانتهاء من رصف طريق الفرافرة العوينات بطول 650 كيلو مترا كما تمت عملية توسعة لمنطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط بتكلفة مالية 300 مليون جنيه فضلا عن الخدمات التي تقدم على الطرق بالمحافظة.

قال الزملوط، إن هناك أكثر من 4000 ثلاجة حفظ تمر بالمحافظة حفاظا على المنتج الرئيسي للوادي الجديد، وأنه يجرى حاليًا بالاتفاق مع وزارة الزراعة إنشاء مركز للنخالين المدربين وسوف يجري تدريبهم داخل المركز التدريبي على كافة أعمال النخل المنتج للتمور.

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