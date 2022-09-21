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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة أخبار اتحاد الكرة.. علام يزور معسكر منتخب مصر وودية للشباب

منتخب مصر
منتخب مصر

شهد اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة على مستوى منتخب مصر الأول ومختلف المنتخبات الوطنية فى مشوار الاستعداد للمشاركة ضمن منافسات البطولات القارية.

وزار جمال علام رئيس اتحاد الكرة معسكر منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالى روي فيتوريا المدير الفني فى برج العرب بالإسكندرية الي جانب المنتخب الاوليمبي.

فيما يخوض منتخب مصر للشباب مباراة ودية أمام طلائع الجيش استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كاس الأمم الأفريقية التي تستضيفها القاهرة.

صدى البلد يستعرض أبرز الاحداث العامة داخل اتحاد الكرة ومنتخب مصر وبقية المنتخبات الوطنية اليوم الأربعاء.

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اتحاد الكرة يزور تدريبات المنتخب.. وعلام يجتمع مع فيتوريا

زار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، معسكر منتخب مصر المقام في برج العرب بالأسكندرية، من أجل الاطمئنان على ترتيبات المعسكر.

وعقد علام جلسة ودية مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، كما شهدت الزيارة تواجد اللواء محمد حلمي مشهور وعامر حسين عضوي مجلس إدارة الاتحاد، للتأكيد على مساندة ودعم المجلس بالكامل للجهاز الفني واللاعبين، وتوفير كافة الاحتياجات لتحقيق أهداف الجماهير المصرية.

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جمال علام يزور تدريبات المنتخب الأوليمبي.. ويجتمع مع ميكالي

زار جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم معسكر المنتخب الأوليمبي المصري، في برج العرب بالأسكندرية، من أجل الاطمئنان على ترتيبات المعسكر.

وعقد علام جلسة ودية مع روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، كما شهدت الزيارة تواجد اللواء محمد حلمي مشهور وعامر حسين عضوي مجلس إدارة الاتحاد، للتأكيد على مساندة ودعم المجلس بالكامل للجهاز الفني واللاعبين، وتوفير كافة الاحتياجات لتحقيق أهداف الجماهير المصرية.

 

منتخب الشباب يواجه طلائع الجيش وديا

يلتقي منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" مع فريق طلائع الجيش اليوم الأربعاء، في مواجهة ودية، في إطار سلسلة المباريات التي يخوضها المنتخب خلال معسكره المغلق بالأسكندرية.

وخاض منتخب مصر للشباب مواجهة ودية أمام فريق سبورتنج، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.

 

منتخب الشاطئية يختتم تدريباته قبل السفر لخوض منافسات بطولة "كوسوفا"

يختتم منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي تدريباته، استعدادًا لخوض منافسات بطولة "كوسوفا" الدولية، التي تقام في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وتسافر بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية غدًا إلى الأراضي الجنوب أفريقية، للمشاركة في بطولة "كوسوفا" الدولية، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، في شهر أكتوبر المقبل.

وضم لطفي 18 لاعبًا لقائمة المنتخب المشاركة في البطولة، هم زيزو الصباح، أحمد حمدي لبانة، إبراهيم حسن، محمد السيد، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، مصطفى صاصا، إسلام أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، كريم شحاتة، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي، حسام باولو، إسماعيل بهجت، الحسيني طه وأنور علي أنور.

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