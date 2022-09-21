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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لجماهير الزمالك.. تفاصيل اجتماع رئيس الاتحاد السكندري بثائي الفريق

محمد مصيلحي
محمد مصيلحي

حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على الاجتماع بثنائي الفريق الأول لكرة القدم أحمد عادل " ميسى " و مروان عطية عقب عودتهم من معسكر المنتخب القومى المصري الأول للشد من أزرهم و دعمهم خلال المرحلة المقبلة .


و أشاد محمد مصيلحي رئيس  نادي الاتحاد السكندري  بمجهود اللاعبان خلال الموسم المُنقضى مع نادى الاتحاد السكندرى و الأداء المتميز الذى أشاد به الجميع داخل و خارج  قلعة زعيم الثغر ، و توج هذا المجهود و  الأداء الطيب بإنضمام " الثنائى "  لقائمة منتخب مصر.

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الزمالك يعرض أوباما على الاتحاد لحسم صفقة مروان عطية


و أوضح  محمد مصيلحى بأن جماهير زعيم الثغر تنتظر من الثنائى " ميسى " و " عطية " الكثير في الموسم الجديد ، مُوضحاً بأن نادى الاتحاد السكندرى يضم مجموعة متميزه من اللاعبين ،  و سوف يتم تدعيم صفوف الفريق أيضاً بعناصر مميزه أستعداداً للموسم الجديد ، و الإدارة الفنية للفريق هذا الموسم مشهود لها بالكفاءة  بقيادة المدير الفني الصربى زوران ،  مما يدعوا الجميع للتفاؤل و انتظار موسم جيد من فريق نادى الاتحاد السكندرى  .


و أكد اللاعبان خلال هذه الجلسة على سعادتهم و  تقديرهم الكبير لحرص رئيس النادى على أستقبالهم و دعمهم مؤكدين بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم خلال الموسم الجديد مع زعيم الثغر  من أجل إسعاد جماهير الثغر العظيمة وهو ما يعني استمرارهما مع الاتحاد وصدمه لجماهير نادي الزمالك الذي سعى للتعاقد مع نجما زعيم الثغر.

 

الزمالك يعرض أوباما على الاتحاد لحسم صفقة مروان عطية

 

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن  إدارة الزمالك عرضت يوسف أوباما لاعب الفريق على مسئولي الاتحاد السكندري نظير ضم مروان عطية لاعب الفريق.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، الزمالك يرفض الاستسلام في صفقة مروان عطية والتمسك بضم اللاعب بناء على رغبة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق والذي أوصى بضم الصفقة وقال بالحرف "مروان عطية هخليه أفضل لاعب في مصر كلها لو انضم".

وأتم شبانة، الاتحاد رفض في الفترة الماضية التفريط في اللاعب لكن مفاوضات الزمالك مازالت مستمرة.

كان الزمالك قد تعاقد مع عمر جابر وعماد نبيل دونجا ثنائي بيراميدز، بالإضافة إلى سامسون أكينولا، لاعب فريق كاراكاس الفنزويلي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما أعلن نادي الزمالك أيضا التعاقد مع المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، بالإضافة لعودة محمد صبحي حارس المرمى.

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