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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة راقية في افتتاح القاهرة للدراما.. دينا فؤاد: المهرجان إضافة قوية للصناعة

صدى البلد

حرصت النجمة دينا فؤاد على حضور فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الدراما، حيث أعربت النجمة عن سعادتها بانطلاق المهرجان في دورته الأولي، مؤكدة إنه سيكون اضافة قوية الي صناعة الدراما في مصر والوطن العربي.

وتألقت دينا فؤاد خلال الحفل، بإطلالة راقية وجذابة، وقالت خلال استضافتها بقناة دي ام سي  علي هامش افتتاح المهرجان ان مسلسل الاختيار سيكون له تكريم خاص خلال حفل الافتتاح وهو عمل وطني توافرت له كل عناصر النجح، مشيدة بالمهرجان الذى يرأسه الفنان يحيي الفخراني ولجنة تحكيم المهرجان والتي تضم نخبة من المبدعين، مشيرة إلى انه سيكون اضافة قوية ويثري الدراما المصرية والعربية، وعن تكريم صلاح السعدني، قالت: "أنا من المحظوظين اللي اشتغلت معاه، وفخورة جدًا بيه والتكريم هو يستحقه بجدارة".

وكشفت دينا فؤاد عن أعمالها المقبلة، قائلة :"عندي فيلم ومسلسل على قائمة التحضيرات عندما انتهي منهما سأعلن عنهما".

وكانت دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا فى حكاية «ماريونيت» مع محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وايضا فى مسلسل "اللى مالوش كبير" وتصدرت ترند "تويتر" بعد تألقها فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" جسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا فى أفضل حالتها الفنية، وتألقت بشكل كبير فى جميع الحلقات، ومن قبله حققت نجاحا كبيرا فى مسلسل "جمال الحريم" عبر شخصية "حنان" التى لاقت صدى واسع عند الجمهور.

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