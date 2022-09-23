عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لـ طلاب المدارس والجامعات | بدء استخراج اشتراكات المترو والقطارات غدًا

مترو الإنفاق
مترو الإنفاق

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح غد السبت استخراج الاشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات بأسعار مخفضة.

واستعدت مكاتب الاشتراكات المخصصة للحجز بخطوط مترو الإنفاق  وسكك حديد مصر  للبدء فى استخراج الاشتراكات المترو والقطارات غدا السبت لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات الراغبين فى التقدم للحصول على الاشتراكات المخفضة. 

وأعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، عن اتاحة استخراج اشتراكات المترو و القطارات مخفضة بأسعار رمزية على القطارات  ( تحيا مصر ) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد و الجامعات وذلك من خلال التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم السبت الموافق  24 /  9  / 2022 .

يتم صرف الاشتراكات من الهيئة  القومية لسكك حديد مصر، وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول وفيما يلي شروط استخراج اشتراكات الطلبة :

- تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بقطارات تحيا مصر .

- تستخرج  اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة  المدون بطلب الاشتراك وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي .

- يستخدم الاشتراك شأنه شأن اشتراك الجمهور أيام الجمع والعطلات الرسمية خلال مدة صلاحيته .

الأوراق المطلوبة لاشتراكات الطلبة:-

- شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات .

- عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

- ملء الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

يتم  السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر)  بالسفر على قطارات  التهوية الديناميكية مع دفع فرق الأجرة بشباك التذاكر مع العلم أنه فى حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون حجز فرق درجة السفر بقطارات التهوية الديناميكية  يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل بالاضافة إلى الغرامة المقررة. 


والهيئة القومية لسكك حديد مصر، لا تدخر جهدا فى توفير سبل الراحة لجمهور الركاب بمختلف خطوط قطارات الوجهة القبلى والبحرى وخطوط مترو الإنفاق. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطف ملكة جمال مصر من الريد كاربت واعتدى عليها.. تحقيقات (انفراد)

مشاهدة مباراة مصر والنيجر مباشر الآن (1-0) لحظة بلحظة

كلمة واحدة قالها وفهموها لما مات.. كيف أبلغ هشام سليم بتوقيت وفاته بالساعة والدقيقة ؟

على طريقة كهربا .. لاعب آخر مهدد بالإيقاف والغياب عن الأهلي

شماتة ورحمات.. حقيقة وفاة فريد الديب بعد صراع مع السرطان.. القصة الكاملة

فيفا يٌفاجئ الزمالك بشأن عقد الجزيري| تفاصيل

الحق اشتري.. انهيار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

على طريقة سافيو .. نجم برازيلي جديد يُغازل الأهلي

موضوعات متعلقة

الوزراء يوافق على التعاقد لتوريد 25 ألف طن قضبان سكة حديد

ترشيحاتنا

استراحة .. منتخب مصر يتقدم على النيجر وديا بهدف محمد صلاح

القباج تشارك باحتفالية مبادرة "أفراحنا" لتجهيز 400 عروس وتهدي الفتيات 3 آلاف جنيه

هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد أذان المغرب؟.. علي جمعة: بهذه الحالة

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية .. تساهم في خلق بيئة محفزة للابتكار| قراءة

محمد صلاح يتقدم لـ منتخب مصر الوطني في ودية النيجر

طب بنها تتبرع بحضانات ومبالغ مالية للمستشفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقى على أمّ أولاده .. مفاجأة صادمة من زوج المطربة بوسي

بفستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها.. والجمهور: جمالها طبيعي

زوجها خانها 7 مرات.. قصة هبة صاحبة واقعة حرق فستان الزفاف احتفالا بطلاقها

محدش كان فاهم.. وعرفنا ليلة الرحيل| مفاجأة جديدة عن وفاة هشام سليم

فيديو

أخبر يسرا وشقيقه.. كيف تنبأ هشام سليم بيوم وساعة وفاته

كلماتهم خارجة ورديئة | طارق الشيخ : بعض مطربي المهرجانات يستاهلوا السجن

إقامة العزاء .. مادلين طبر توجه طلبا لـ نجل هشام سليم

رسالة رومانسية.. كواليس خطوبة المذيعة أسما إبراهيم والمطرب موسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

سامح فايز

هو كل حاجة إخوان!

د . مجدى بدران

طرق الوقاية من أمراض الخريف

هبة مصطفى

الموج الأخضر

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ