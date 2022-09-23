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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي: الإسلام يرفض ما يسمى بصدام الحضارات ويوجد مقصود من التنوع

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن التنوع مقصود إِلهيّ، وتشمل التنوع الإنساني، واختلاف الرؤى من إنسان إلى آخر، وأيضا التنوع في الخلق والبحار والأنهار والجماد.

وأوضح المفتى خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة  “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن التنوع يكون في إطار العيش المشترك، والإسلام يرفض ما يسمى بصدام الحضارات، ويدعونا إلى التعاون مع الآخرين.

المسلم منفتحا

بيّن المفتي ، أن المسلم منفتحا على الكون كله ويتعاون مع جميع البشر، وليس المسلمين فقط، موضحا أن التعاون ليس مطلقا ولكنه محصورا على البر والتقوى ومحظورا على الإثم والعدوان.

تابع شوقي علام، أن أي مجتمع يريد أن يبني نفسه بناء صحيحا يواجه طائفة من الذين لا يعجبهم شيء ويريدون القفز على المشهد.

الحضارات شوقي علام مفتي الجمهورية المفتي الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية التقوى

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