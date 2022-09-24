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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو النقابة: الدولة تتحمل الأموال الكثيرة من أجل تخريج أطباء مميزين

الأطباء
الأطباء

أكد الدكتور أيمن سالم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن هناك اتفاقا كاملا على توصيات اللجنة العليا لـ التكليف الخاص بالمهن الطبية، الذى صدر برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وذلك لتخريج أطباء مميزين، ومدربين.

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وأضاف عضو مجلس النقابة العامة لـ الأطباء، أن هناك احتياجا لـ تكليف كل الأطباء التى تتخرج، وأن الكثير من الأطباء ترفض التكليف بعد التخرج من الكلية.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون يتيح لوزير الصحة أن يقوم باتخاذ قرار بتكليف جميع  الأطباء لـ عام أو عامين.

ولفت إلى أنه بعد التكليف "التدريب"، ويقوم بتأدية الخدمات فى عيادات صحية مع أطباء، وأنه بعد التكليف يتم التعيين.

وأشار إلى أن الأطباء كانت تهجر التكليف بسبب عدم توفير المرتبات التى تناسب الاحتياجات، و الظروف التى كان يعيش فيها من التزامات وضغط، مؤكدًا :" هذا كان فى الماضى وليس الآن".

وكشف أن هناك 300 طبيب تم الحكم عليهم، بسبب عدم الموافقة على التكليف، مشيرًا إلى أن من يرفض أو يتخلف عن التكليف حتى الآن يتم الحكم عليه.

 وأوضح أن الطبيب يكتسب الخبرة من التدريب، و التعامل مع الحالات المصابة، وأن المشكلة فى مصر أن معظم الأطباء لا تحتاج التكليف، على الرغم من أن الدولة تتحمل الكثير من الأموال من أجل تخرج طالب من كلية الطب.

 

الأطباء وزير الصحة الصحة المهن الطبية النقابة العامة للأطباء

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