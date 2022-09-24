هذه التزم الصمت معها .. الزعيم عادل إمام نجم تلاحقه الشائعات |تقرير

لأكثر من 50 عاما كان اسم النجم العربي الكبير عادل إمام يشكل لجمهور السينما والدراما والمسرح في العالم العربي حالة خاصة وصلت لأن يكون لقبه الزعيم عادل إمام، هكذا قدمت المذيعة نادين خماش التقرير عن الزعيم عادل إمام علي قناة العربية.

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وقالت «نادين خماش» إن الزعيم عادل إمام غاب عن محبيه منذ عام 2020 وتوقف عن الأعمال الفنية بعد بطولته مسلسل فالنتينو واصبح خلال عامين حديث الشارع المصري والعربي، بعد العديد من الشائعات الكثيرة التى تصدرت موقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن حياة الزعيم عادل إمام خلال السنوات الأخيرة لم تخل من الشائعات الكثيرة وبدا الأمر قبل ١٣ عاما وتحديدا في عام ٢٠٠٩ ظهرت لأول مره شائعة بوفاة الزعيم عادل إمام ليتم نفيها لاحقا، وفى 2017 عادت نفس الشائعة للظهور ، لكنه خرج بعد ذلك لنفي الشائعة، ومرة أخرى في 2018 الزعيم يموت مجددا وتكررت الشائعة في 2020 ورد الزعيم في مداخلة هاتفية وظل يضحك على الشائعة و قال "هما عايزين يموتونى ليه".

الزعيم لم يرد والتزم الصمت

وكشفت مذيعة قناة العربية، أنه في خلال 2022 زادت حجم الشائعات حول صحة الزعيم و أنه مصاب بالزهايمر، ولكن الزعيم لم يرد على هذه الشائعة و التزم الصمت.

وأشارت قناة العربية، إلى أن عادل إمام أصبح حديث الشارع المصري والعربي، بعد الشائعات الكثيرة التى تصدر من البعض، و الجميع لا يعرف السبب.