استئناف العمل بالبنوك غداً في لبنان وفقا لضوابط محددة لتأمين الرواتب

قررت جمعية المصارف اللبنانية استئناف عمل البنوك اللبنانية ابتداء من غد /الاثنين/ وفقا لضوابط محددة، وذلك بعد إغلاق استمر لمدة أسبوع كامل في أعقاب عمليات اقتحام مسلح لفروع عدد من البنوك خلال منتصف الشهر الجاري.



وذكرت الجمعية - في بيان لها اليوم - أنها عقدت اجتماعا تداولت فيه وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة الحفاظ على سلامة العملاء والموظفين على حد سواء وذلك في ظل ما وصفته الجمعية بـ"غياب الحماية الكافية من قبل الدولة".



وأضافت أن الضوابط الجديدة تضمنت أن يتم عودة العمل بالبنوك عبر قنوات يحددها كل بنك لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والعلاجية وغيرها، وعبر ماكينات الصراف الآلية للجميع، ما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص لديها.



وأكدت الجمعية أنه يمكن لأي عميل عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة العملاء لديه لكي يتم تلبية أية حاجة ملحة أخرى له بالسرعة الممكنة.

