مراهق بريطاني يتسبب في إصابة 10 أشخاص وتهديد حياة آخر.. شاهد

في حادث مأساوي ، تسبب مراهق بريطاني في إصابة 10 أشخاص وتهديد حياة شخص بالموت، فما تفاصيل الواقعة المؤلمة؟

يرجع السبب الرئيس وراء تسبب الشاب في هذا الحادث المأساوي إلى سوء قيادة المراهق البريطاني لسيارته.

تفاصيل الحادث المأساوي

ذكرت صحيفة «الديلي ميل»،اليوم ، أن سيارة المراهق الذي يبلغ من العمر 17 عاما اصدم بحشد من الناس أثناء تجمع لسباق السيارات في منطقة فليكسبره ببلدية سكونثورب شمال مقاطعة لينكولنشاير البريطانية.

مراهق بريطاني يتسبب في إصابة 10 أشخاص وتهديد حياة شخص بالموت

التحقيقات

وألقت الشرطة البريطانية، القبض على المراهق الصغير إثر تسببه في تعريض حياته شخص لخطر لموت وإصابة 10 آخريين من عموم المواطنين، وتفحص حاليا كاميرات المراقبة حيث تباشر تحقيقاتها في الحادثة المؤلمة والحزينة على البلدة البريطانية.

مراهق بريطاني يتسبب في إصابة 10 أشخاص وتهديد حياة شخص بالموت

مراهق بريطاني يتسبب في إصابة 10 أشخاص وتهديد حياة شخص بالموت

وفاة ملاكم بريطاني في حادث سير مروع

وفي أبريل الماضي، لقي ملاكم بريطاني مراهق ملقب بـ «أمير خان القادم» مصرعه في حادث سيارة مأساوي في مدينة ولفرهامبتون عن عمر يناهز 18 عاما.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» تم تأكيد نبأ وفاة الملاكم من قبل مدير أعماله سام جونز صباح الأحد، بعد أن نشر تدوينة تفيد بوفاة الملاكم الشاب على تويتر.

ودون مدير أعمال الملاكم ، على تنظيم عبر تويتر قائلاً: "استيقظت هذا الصباح على نبأ وفاة علي تنظيم الذي يناهز من العمر 18 عامًا وفي الحقيقة لا زلت لا أصدق هذا الأمر".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الحادث المؤلم وقع في برمنجهام بعد اصطدام سيارة وحافلة عند تقاطع طرق.

وكان الشاب ذو التصنيف العالي وقع عقده الاحترافي مع Probellum منذ ثلاثة أسابيع وكان أمامه مسيرة مهنية ضخمة في الملاكمة.

وكان من المتوقع أن يكون للملاكم المراهق مستقبل هائل في الرتب بعد مسيرة ناجحة للغاية للهواة ، حيث فاز بـ 15 ميدالية ذهبية دولية من 51 مباراة، وخسر ست مرات فقط.