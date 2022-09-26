أخبار التعليم| قرار عاجل من رضا حجازي بشأن حملة الماجستير والدكتوراه في التربية والتعليم..اختفاء القمر ظاهرة تشهدها سماء مصر الليلة..بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالقاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. موعد ظهورها الرسمي

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يعد هي أكثر شئ ينتظره الآن طلاب الدبلومات الفنية بعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية أمس في تمام الساعة السابعة مساء .

ضمت 45 قيادة.. محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتى تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدد من القيادات، وذلك لضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

تكت كراسات المدرسة يعكس مواهب وهوايات الطالب.. نوستالجيا

تكت كراسات المدرسة كان من أكثر الأشياء التى كان يحرص الطلاب قديمآ علي اختيارها، فكان الطالب قديمآ يكتب في قائمة طلباته التي يحضرها الأدوات المدرسية، وبدء الطلاب في تجهيز أنفسهم لإستقبال بداية العام دراسي جديد وأخذوا يحضرون قائمة الأشياء التي هم في حاجة لها بإضافة إلى الملابس، ومع اختلاف الزمن يختلف شكل الأدوات المدرسية والاستعداد للقاء المعلم والفصل عن كل عام ، حيث تظهر أشكال جديدة دائما وأدوات مختلفة عن الموجودة فى الوقت الحالى .

قرار عاجل من رضا حجازي بشأن حملة الماجستير والدكتوراه في التربية والتعليم

قرر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مراجعة شهادات الماجيستير والدكتوراه التي حصل عليها العاملون بالتربية والتعليم وتقاضوا على أساسها المكافأت المقررة لها والإفادة.

بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالقاهرة مع إنطلاق العام الدراسى الجديد

كشف الدكتور محمد منصور المستشار الإعلامى لجامعة القاهرة ، عن آخر استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد 2022-2023 .

"محاق ربيع الأول".. اختفاء القمر ظاهرة تشهدها سماء مصر الليلة

اختفاء القمر ظاهرة شغلت بال كثير من الأشخاص الذين يحبون الاستمتاع بمشاهدة القمر، وتفاجأوا بعدم قدرتهم على رصد القمر واختفائه بشكل كام.

عودة الأسئلة المقالية … قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة آخر الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2022-2023، في ضوء سعي الوزارة الدائم لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة.

بخطوة واحدة .. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، و ينتظر طلاب الدبلومات الفنية النتيجة بحالة من القلق لتحديد مصيرهم الدراسي .

شادي زلطة متحدثًا رسميًا باسم وزارة التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بتعيين الكاتب الصحفي شادي عبدالله زلطة، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام، متحدثًا رسميًا باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ينظمه معهد إعداد القادة.. إنطلاق المهرجان الغنائي الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد

أنطلق اليوم المهرجان الغنائي الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية الذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار مصر من نصر إلي نصر، بحضور الفنان الدكتور ماجد سرور عازف القانون، والفنانة إيمان عبد الغني صوليست الاوبرا المصرية ونجمة ذا فويس.

طفولة مبكرة القاهرة: لا صحة للإعلان عن محظورات للعام الدراسى الجديد

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق العام الدراسى الجديد 2022-2023، وقبل بداية كل عام تنتشر أخبار مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة تثير الجدل، ومن بينها المحظورات داخل الجامعات.