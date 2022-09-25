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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ينظمه معهد إعداد القادة.. إنطلاق المهرجان الغنائي الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد

انطلاق المهرجان الغنائي
انطلاق المهرجان الغنائي الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد المصر

أنطلق اليوم المهرجان الغنائي الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية الذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار مصر من نصر إلي نصر، بحضور الفنان الدكتور ماجد سرور عازف القانون، والفنانة إيمان عبد الغني صوليست الاوبرا المصرية ونجمة ذا فويس.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية السابق جامعة حلوان ورئيس اللجنة، الدكتورة بهية جلال أستاذ الة البيانو وقائم بعمل عميد كلية التربية النوعية جامعة الاسكندرية وعضو لجنة التحكيم، الدكتورة داليا حسين فهمى أستاذ الموسيقى العربية، ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس وعضو لجنة التحكيم، الدكتور منتصر القللى أستاذ الموسيقى العربية ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة اسيوط وعضو لجنة التحكيم ومنسق المهرجان.

ونقل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا خلال كلمته على اهتمام القيادة السياسية باكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين.

وأوضح أن معهد إعداد القادة يسعى لتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وذلك لبناء ودعم قدراتهم داخل المجتمع المصري، فهؤلاء الشباب هم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء، لذا يجب الاهتمام بالشباب وتمكينهم كي يكونوا قادة المستقبل الذين يحملون راية مصر بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة لمصر والجمهورية الجديدة.

معهد إعداد القادة: نسعى لتعزيز التواصل الإنساني والمعرفي والعلمي بين الشباب


وقدم مدير معهد إعداد القادة الشكر لقناة النيل الدولية الراعي لحفل الافتتاح، موجها الشكر إلى الدكتور ماجد سرور والفنانة ايمان عبد الغنى لتشريفهم حفل افتتاح المهرجان الغنائي الثانى، كما وجه الشكر إلى لجنة التحكيم.

وفى كلمتها وجهت الدكتورة تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، الشكر للدكتور كريم همام مدير المعهد على دعوته لتغطية هذه الفعالية المهمة، وأشارت إلي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب وتأهيلهم، وهذا المنبر العظيم معهد إعداد القادة يطبق هذه الرؤية 
من خلال الكشف عن مواهب، حيث تتدفق القوة الناعمة الشبابية فى هذا المنبر العريق فى أمسية يملؤها الحب لبلدنا والفخر لبلدنا مصر .

وتحدث الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية الأسبق بجامعة حلوان ورئيس لجنة التحكيم، قائلا: “اليوم نحتفل مع الطلاب وبهم وبمواهبهم العظيمة، واليوم المهرجان لجميع جامعات مصر وليست للكليات المتخصصة فقط”، مؤكدا ان الأغنية تلعب دورا مهما فى الانتماء وحب الوطن وكل اغنية تكون مؤثرة الى مدى التاريخ.

وعزف الفنان الدكتور ماجد سرور لقاء السحاب، واغنية الناجح يرفع ايده، وغيرها من المقطوعات التى تفاعل معها الطلاب، كما تألقت الفنان أيمان عبد الغنى بأغنية أنا مصري، وأغنية يا أغلى أسم فى الوجود وغيرها من الأغانى التى أبهرت الطلاب.

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