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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط شابين لإدارة صفحة تدعو للفجور على إنستجرام

سقوط شابين
سقوط شابين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الدقهلية) بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" يقوما من خلالها بالتحريض على ممارسة الفجور بمقابل مادي.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 هاتف محمول المستخدمان فى إرتكاب الواقعة– بعض الأدوات المستخدمة فى نشاطهما).

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الآثم وقيامهما بتصوير وبث مقاطع فيديو مخلة بقصد الترويج لممارسة أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية الاداب الفجور الشرطة الجرائم

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