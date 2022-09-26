إطلاق مبادرة "ارسم بسمة" بالأقصر بمناسبة العام الدراسي الجديد

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جمعية الأورمان مبادرة انسانية جديدة تحت اسم "ارسم بسمة" والتى تهدف الى توزيع شنط وادوات مدرسية على الطلاب غير القادرين من الأيتام بقرى ومراكز الأقصر.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الاقصر وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالاقصر، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

المبادرة تستهدف الأطفال غير القادرين والايتام بقرى ومراكز محافظة الأقصر .

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن الهدف من مبادرة "ارسم بسمة" هو رسم البسمه على وجوه الطلاب الايتام وذلك من خلال توزيع الشنط والأدوات المدرسية، فضلا عن تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي، بالإضافة الى حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة وبالتالى وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.

مبادرة «ارسم بسمة» استكمال لرعاية الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تعمل من خلال المبادرة على استكمال مسيرتها في دعم ورعاية الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، حيث يستطيع المواطن التبرع ب 300 جنيه لشراء شنطة مدرسة جديدة ومعاها 12 كراسة، و12 قلم، وزمزمية ميّه، ومسطرة، وأستيكة، وبعض الأدوات الهندسية.

يذكر أن جمعية الاورمان نظمت مؤخراً احتفالية لتوزيع 200شنطة مدرسية على 200طالب من الأيتام وغير القادرين من قرية جزيرة العوامية بمركز الأقصر، ونجع الطويل بمركز الطود، والزناقطة بمركز البياضية، وحاجر الأقالتة والطارف والمريس بمركز القرنة، والمراعزة بمركز أرمنت، والكيمان والدير والحليلة بإسنا، والصعايدة بمركز الزينية بمحافظة الاقصر .