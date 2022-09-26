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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا .. ويجز يحيى حفلا غنائيا فى لندن

صدى البلد

يستعد مغنى الراب ويجز لإحياء حفل غنائي فى لندن غدا الثلاثاء الموافق ٢٧ أكتوبر . 

وحلّ مطرب الراب ويجز ضيفًا على أحد برامج الراديو، حيث تحدث عن نجاح أغنيته البخت.

وكان قد قال ويجز: مش كل المصريين بيفهموني، وفي 2 أو 3 من جيلي على الأقل عاشوا اللي أنا عشتوا، ومش كل الناس عاشت بنفس الطريقة، والزمن بيتغير، الناس اللي عندها 50 سنة، أسلوب حياتهم مكنش نفس أسلوب الحياة دلوقتي.

وتابع “ويجز” حديثه عن نجاح أغنية البخت، وكيف أثرت عليه في اختياره لأغانيه، حيث أوضح: علشان أنا بسمع كل حاجة، ومعنديش مشكلة أعمل شوية تنويع في الأغاني، والبخت تعتبر النقلة النوعية في حياتي علشان الكلمات، وعلشان بعيدة عن الراب، والراب أغنية برتم سريع، بحاول ألخص كل حاجة في 3 دقائق، بس في أغاني تانية بتتكلم عن حاجات أخرى مثل البنات، وأنا معنديش مشكلة أقول أي حاجة الصراحة.

وعن طريقة كتابته لكلمات أغانيه، اختتم “ويجز” حديثه قائلًا: الموضوع مش صعب خالص، والعملية بتيجي من كتر ما أنا بسمع حاجات كتير مختلفة، وبعمل أغاني كذا حاجة، ومش بنحصر في أغاني الراب.

آخر أعمال ويجز:

وكانت آخر أعمال مطرب الراب “ويجز” هي أغنية أميرة التي أصدرها بالتعاون مع الموزع الموسيقي أش، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتصدّرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنيته البخت مطرب الراب ويجز أغنية البخت ويجز أخبار ويجز

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