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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

صدى البلد

 ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن أربع سفن محملة بمنتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية، اليوم الإثنين، إلى دول في آسيا وأوروبا.


وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء /أوكرين فورم/ الأوكرانية - أنه "كجزء من تنفيذ مبادرة الحبوب الأممية، غادرت اليوم أربع سفن تحمل على متنها 170ر88 طنا من المنتجات الزراعية عبر موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، إلى دول في آسيا وأوروبا".


وتابعت أنه منذ بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية، تضررت صادرات الحبوب من أوكرانيا، وكذلك المواد الغذائية والأسمدة من روسيا، بشكل كبير. وأدت الأزمة إلى انقطاع الإمدادات إلى زيادة أسعار السلع. 


وتم إطلاق مبادرة حبوب البحر الأسود في 22 يوليو لإعادة ضخ صادرات الأغذية والأسمدة الحيوية من أوكرانيا إلى بقية العالم.


وسمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، من أوكرانيا عبر ممر إنساني بحري آمن من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية، هي: "تشورنومورسك، أوديسا، ويوجني/ بيفديني"، إلى بقية العالم.


وكانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الحرب. وتعد روسيا وأوكرانيا سلتي خبز العالم؛ إذ تصدران معا نحو 28 في المائة من إمدادات القمح العالمية.

 

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