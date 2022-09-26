تشكيل ألمانيا أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن هانز فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن تشكيل فريقه لملاقاة إنجلترا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالتصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل ألمانيا

وضم تشكيل ألمانيا كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: ديفيد روم - ثيلو كيرير - نيكولاس زوله - نيكو شلوتيربيك

خط الوسط: يوزوا كيميتش - إلكاي جوندوجان - يوناس هوفمان

خط الهجوم: ليروي ساني - جمال موسيالا - كاي هافرتز.

ويغيب عن ألمانيا في مباراة اليوم، أنطونيو روديجير للإيقاف، نيميشا للإصابة، ومانويل نوير وليون جروتسكا للإصابة بفيروس كورونا.

وفقد منتخبي ألمانيا وإنجلترا فرصتهما للتأهل لدور نصف النهائي بالبطولة، حيث يتواجدان في المركزين الثالث والرابع بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ونقطتين على الترتيب.