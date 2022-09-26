هاري كين يقود تشكيل إنجلترا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن تشكيل فريقه لملاقاة ألمانيا في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالتصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل إنجلترا

وضم تشكيل إنجلترا كلا من:

في حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: جون ستونز - هاري ماجواير - إريك داير

خط الوسط: ريس جيمس - ديكلان رايس - جود بيلينجهام - لوك شاو

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - فيل فودين - هاري كين

تشكيل ألمانيا

وضم تشكيل ألمانيا كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: ديفيد روم - ثيلو كيرير - نيكولاس زوله - نيكو شلوتيربيك

خط الوسط: يوزوا كيميتش - إلكاي جوندوجان - يوناس هوفمان

خط الهجوم: ليروي ساني - جمال موسيالا - كاي هافرتز.

وتُقام المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويغيب عن ألمانيا في مباراة اليوم، أنطونيو روديجير للإيقاف، نيميشا للإصابة، ومانويل نوير وليون جروتسكا للإصابة بفيروس كورونا.

وفقد منتخبي ألمانيا وإنجلترا فرصتهما للتأهل لدور نصف النهائي بالبطولة، حيث يتواجدان في المركزين الثالث والرابع بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ونقطتين على الترتيب.