ليه الفيل أسود ومربع.. ياسمين صبري ترد: إيه الأسئلة الغريبة دي.. فيديو

وجهت الإعلامية و الفنانة إسعاد يونس بعض الأسئلة الغريبة لـ الفنانة ياسمين صبري على الهواء، منها " ليه الفيل أسود و مربع و له زلومة" وردت ياسمين :" الفيل مش أسود خالص، ومادي هو ومربع".

وأضافت الفنانة ياسمين صبري، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة تقديم إسعاد يونس، والمذاع على قناة دي إم سي، ايه الأسئلة الغريبة دي، مش لازم الأسئلة تكون حلوة.

وقالت الفنانة إسعاد يونس:" بصراحة الإجابة غريبة، بس هقول الحل و اطلع أجري، عشان لو حدفتى حاجة أجري".

ودخلت إسعاد فى حالة ضحك قائلة :" هقول بس عيب لما تحدفى حد أكبر منك.. ولازم تقعدى محترمة" و الإجابة :" عشان لو كان أبيض ومدور وملوش زلومة كان بقى اسبرينة".