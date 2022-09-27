السيطرة على حريق في محل للأدوات المعمارية بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بمحل أدوات معمارية مكون من طابقين، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، دون حدوث أي إصابات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده نشوب حريق في محل بـ بندر طهطا.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمحل أدوات معمارية مكون من طابقين مِلك المدعو (حماده. ا. ا- 39 سنة- ويقيم بندر طهطا)، وبسؤاله أرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، مُشيرًا إلى إحتراق بعض الأدوات المعمارية، ونفى الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أية إصابات بشرية.