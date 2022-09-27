اتحاد الصناعات: الغرض من المؤتمر الاقتصادي هو جذب استثمارات خارجية.. فيديو

قال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الغرض من المؤتمر الإقتصادي هو جذب استثمارات مباشرة خارجية بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال رفع حصيلة التصدير.

واضاف "الشاهد" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن البنية التحتية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من طرق وإنشاءات وتسهيلات أعطت فرصة جيدة لجذب الاستثمارات الخارجية لإقامة مصانع بداخل جمهورية مصر العربية.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن مصر بها مؤهلات كثيرة جدا لجذب الاستثمارات مثل البحر الأحمر والمتوسط ونقل نهري من خلال نهر النيل ولدينا اتفاقيات مع الدول الأفريقية والعربية والاتحاد الأوروبي لتصدير المنتجات المصرية بدون جمارك لهم.