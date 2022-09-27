قمة نارية بين البرتغال وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.. الليلة

يستضيف منتخب البرتغال نظيره منتخب إسبانيا، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب مونيسيبال، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويكفي منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، التعادل أمام إسبانيا في مباراة اليوم، لحجز بطأقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان منتخب البرتغال اكتسح نظيره التشيك، بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الماضية من دوري الأمم الأوروبية.

وأكدت تقارير صحفية، جاهزية كريستيانو رونالدو لخوض مباراة إسبانيا، بعد تعرضه لإصابة قوية في أنفه، خلال لقاء التشيك.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب إسبانيا بقيادة مديره الفني لويس إنريكي، لقاء البرتغال تحت شعار لا بديل عن الفوز، لانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وخسر منتخب إسبانيا أمام سويسرا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية.

يذكر أن لقاء الذهاب بين إسبانيا والبرتغال، انتهى بالتعادل 1-1.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المستوى الأول إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ترتيب المجموعة الثانية:

1- البرتغال : 10 نقاط

2- إسبانيا : 8 نقاط

3- سويسرا : 6 نقاط

4- التشيك : 4 نقاط