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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسور وكدمات.. أسماء المصابين في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 12 شخصا بكسور وكدمات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين الكيلو 45 و 103 بطريق أسيوط / البحر الأحمر الصحراوي الشرقي بمركز الفتح ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة والإيمان العام.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بين الكيلو 45 و 103 ووقوع مصابين.

 انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 12 شخص.

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أسفر الحادث عن إصابة كلا من " أشرف حسين على " ٣٩ عاما ، مقيم أبوتيج باشتباه كسر بالعمود الفقري ، و " حسين محمود ذكى  "٣٣ عاما ، مقيم أبوتيج باشتباه خلع بالكتف الأيسر ، و شقيقه " عبد الرحمن محمود ذكى " ٣٩عاما، كدمات متفرقه بالجسم ، و " مصطفى عبد الدايم أحمد " ٥٦ عاما ، اشتباه كسر بالكتف الأيمن ، و " محمود سيد عثمان " 41 عاما ،  كدمات متفرقه بالجسم ، و " محمود حنفى محمود " ٢٢ عاما ، كدمات متفرقة بالجسم ، و " محمد محمد عبد المنعم " 30 عاما ،  كدمات بالظهر ، و " عرفه إبراهيم السيد " ٢٩ عاما ، اشتباه كسر بالعمود الفقري ، و " محمد مصطفى عمران " ١٣عاما ، جرح قطعي  بالرأس ، و " عبد الرحمن حمدي  سليمان ١٨عاما ،   كدمات متفرقة بالجسم ، و " احمد سيد احمد "  ٥٣ عاما ، اشتباه كسر بالترقوة اليمني ، خليف ذكى سيد "  ٦٢عاما ، كدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة والإيمان العام ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة 

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