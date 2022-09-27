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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن رحيل فيريرا عن الزمالك في هذه الحالة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

فجر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع فريق الكرة بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
 

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وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية، إن فيريرا إن لم يحصل على راتبه آخر الشهر سيرحل هو ومساعدوه ومدربو الألعاب الأخرى واللاعبون.

وأضاف: يوجد بند في عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا يسمح له بالرحيل عن الفارس الأبيض بنهاية الشهر الجاري سبتمبر حال عدم حصوله على راتبه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد البرتغالي جوسفيالدو فيريرا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أكتوبر عام 2023.

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