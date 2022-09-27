فوز كوريا الجنوبية على الكاميرون وتعادل اليابان أمام الإكوادور وديا

فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على ضيفه منتخب الكاميرون بهدف نظيف فى المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم /الثلاثاء/، على ملعب استاد سيول كأس العالم الرياضي بالعاصمة الكورية الجنوبية "سيول".

ففي الشوط الأول أحرز هيونج مين سون، نجم منتخب كوريا الجنوبية وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي، لتنتهي المباراة بفوز كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم "قطر 2022" والتي ستقام خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 دولة.

وستلعب كوريا ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات البرتغال وغانا وأوروغواي، والكاميرون ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات البرازيل وصربيا وسويسرا.

وتعادل منتخب اليابان أمام نظيره منتخب الإكوادور سلبيا في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم، على ملعب استاد اسبرت أرينا الرياضي في مدينة دوسلدورف بألمانيا.

ويستعد كلا المنتخبين أيضا للمشاركة في نهائيات كأس العالم "قطر 2022". حيث يلعب منتخب اليابان ضمن المجموعة الخامسة بجوار منتخبات إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا، والإكوادور ضمن المجموعة الأولى بجانب قطر "الدولة المستضيفة" والسنغال وهولندا.

