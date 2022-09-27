بإطلالة رياضية.. لاميتا فرنجية تمارس الكيك بوكسينج

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"



وظهرت عارضة الأزياء بإطلالة رياضة جذابة في إحدى الصالات الرياضية وهي تتدرب على رياضة "الملاكمة"، نالت اعجاب متابعيها.

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.



وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى، والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها فى أى عمل فنى.



أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم عمر وسلمى 3، وشاركها البطولة "تامر حسنى، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف"، كما شاركت لاميتا بدور بارز فى فيلم "حد سامع حاجة" مع النجم رامز جلال، والفنان القدير محيى إسماعيل.