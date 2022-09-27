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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رياضية.. لاميتا فرنجية تمارس الكيك بوكسينج

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"


وظهرت عارضة الأزياء بإطلالة رياضة جذابة في إحدى الصالات الرياضية وهي تتدرب على رياضة "الملاكمة"، نالت اعجاب متابعيها.

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.


وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى، والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها فى أى عمل فنى.


 أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم عمر وسلمى 3، وشاركها البطولة "تامر حسنى، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف"، كما شاركت لاميتا بدور بارز فى فيلم "حد سامع حاجة" مع النجم رامز جلال، والفنان القدير محيى إسماعيل.

 

 

IMG_٢٠٢٢٠٩٢٧_١٧٠٢١٠
IMG_٢٠٢٢٠٩٢٧_١٧٠٢١٠
الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية عارضة الأزياء إطلالة رياضية الكيك بوكسينج الصالات الرياضية

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