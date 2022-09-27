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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا: لا زيادة في المصروفات الدراسية والمدن والكتاب الإلكتروني

القائم بأعمال رئيس
القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا

أكد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا ، أنه لا زيادة في المصروفات الجامعية ، سواء كانت مصروفات دراسية ، ومدن جامعية ، أو الكتاب الجامعي الإلكتروني ، إلى جانب تقديم كامل سبل الدعم لأبناء الجامعة من ذوي الهمم ، وذلك انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية الداعمة لطلابها. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا والذي عقد برئاسة القائم بأعمال رئيس جامعة وبحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانون ، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس. 

 

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ووافق المجلس على صرف مكافأة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة لما بذلوه من جهد استعداداً لبدء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023

وأقر المجلس ميثاق الأخلاقيات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقواعد والضوابط والأسس الأخلاقية المنظمة لعمل الهيئة المعاونة والبحث العلمي والملكية الفكرية والتزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في منظومة التعليم الإلكتروني ، وأخلاقيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه رئيس الجامعة إلى نشر مبادئ الميثاق ومحاوره وضوابطه بجميع مجالس الكليات والأقسام وتعميمها لتكون جزءًا أصيلاً في منظومة العمل بالجامعة.

ووجه القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى تحديد الآليات والأنشطة والمسئوليات الرئيسية المطلوبة بجميع الكليات لتحسين معايير التصنيف الدولي بإنشاء وحدة للتصنيف الدولي بالجامعة ، يضم إليها نخبة من الأساتذة ذوي الخبرة، ويكون هدفها وضع الممارسات التي تعكس أنشطة جميع الكليات، وتنمية أسس التصنيف الدولي، والإنتاج البحثي، ورفع سمعة الجامعة العلمية، ومتابعة الخريجين باعتبارهم أهم المخرجات الجامعية.

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