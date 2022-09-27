عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العبور العام

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام اليوم الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بزيارة تفقدية لمستشفى العبور العام قيد الإنشاء بتكلفة  260 مليون جنيه للوقوف على ما تم إنجازه من اعمال إنشائية بالمستشفى والتى تعدت 60٪ تحت اشراف جهاز تنمية مدينة العبور .

محافظ القليوبية يؤكد أهمية رعاية الطفل وحمايته في جميع الظروف

بالأسماء.. اعتماد نتيجة الطلاب المقبولين بمدرسة تمريض بهتيم في القليوبية

و صرح وكيل الصحة بالقليوبية أن المستشفى عبارة عن صرح طبي متكامل بالغ الأهمية يضاف إلى منظومة الصحة بمحافظة القليوبية و ترجع أهميته لأنه يخدم مدينة العبور التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية التي تعتبر أكبر سوق في مصر للخضراوات والأسماك والمنتجات الزراعية كما أنها تخدم  مجموعة من المدن الجديدة المجاورة والتى تتبع محافظات القاهرة والشرقية. 
وأشار الخطيب الى أن المستشفى عبارة عن خمس مباني على مساحة 16700 م٢ سعة المستشفى  210 سرير إقامة داخلي ، 15 سرير عناية مركزة ، 20 ماكينة غسيل كلوي ،21حضانة أطفال مبتسرين كما تشمل غرف العمليات وقسم المناظير والمعامل المتكاملة وبنك الدم ...الخ ؛  بالإضافة إلي العيادات الخارجية التي تغطي كافة التخصصات بالإضافة إلى الأسنان والعلاج الطبيعي و قسم الطواريء والإنعاش ومشتملاته و قسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي  والموجات فوق الصوتية َ 
وطالب وكيل الصحة بالقليوبية القائمين على العمل بالمستشفى بسرعة إنجاز الأعمال وبحث موعد زمني لافتتاح المستشفى في أقرب فرصة بعد إنتهاء الأعمال لتقديم خدمة طبية حقيقية متميزة.

القليوبية مدينة العبور محافظة القليوبية المدن الجديدة المنتجات الزراعية العيادات الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث عنها|حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة

أبشروا.. انخفاض في أسعار البترول والذهب وتعيينات بالتعليم والرئيس يعلن خبرا سارا

شوبير يكشف موقف الأهلي النهائي من عودة رمضان صبحي

أبرزه الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع.. ننشر التشكيل الوزاري الجديد في السعودية

القاضية مش ممكن.. غضب جمهور الأهلي ضد تصريحات عصام الشوالي

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا مباشر الآن (2-0) لحظة بلحظة

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يؤكد أهمية رعاية الطفل وحمايته في جميع الظروف

بالأسماء.. اعتماد نتيجة الطلاب المقبولين بمدرسة تمريض بهتيم في القليوبية

صحة القليوبية تطلق مبادرة دعم الولادة الطبيعية

ترشيحاتنا

انفجارات مدوية تهز وسط خاركيف.. وانقطاع التيار الكهربائي عن أكبر مدن أوكرانيا

الحق اشتري قبل مايغلي.. الذهب يرتفع عالميا وهذا سعره في مصر

وزير السياحة: وضع استراتيجية وطنية طويلة المدى لزيادة أعداد الوافدين إلى مصر

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الاسم الحقيقي للمغنية شاكيرا في أوراق قضية التهرب الضريبي

عصير طبيعي لعلاج آلام المفاصل نهائيا

حادث غريب.. سيارة مرسيدس تصطدم بـ جرار وتحوله إلى نصفين |شاهد

إطلالة أنيقة لـ ياسمين صبري في أحدث ظهور

فيديو

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

سر عرض مقاطع من أفلام نبيلة عبيد على إنستجرام.. الفنانة تجيب

4 زلازل في يوم.. هزة أرضية تضرب الإسكندرية بقوة 3.6 ريختر “فيديوجراف”

ظهرت معه في كليب.. كل ما تريد معرفته عن حنين ابنة محمد رمضان/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ