وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العبور العام

قام اليوم الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بزيارة تفقدية لمستشفى العبور العام قيد الإنشاء بتكلفة 260 مليون جنيه للوقوف على ما تم إنجازه من اعمال إنشائية بالمستشفى والتى تعدت 60٪ تحت اشراف جهاز تنمية مدينة العبور .

و صرح وكيل الصحة بالقليوبية أن المستشفى عبارة عن صرح طبي متكامل بالغ الأهمية يضاف إلى منظومة الصحة بمحافظة القليوبية و ترجع أهميته لأنه يخدم مدينة العبور التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية التي تعتبر أكبر سوق في مصر للخضراوات والأسماك والمنتجات الزراعية كما أنها تخدم مجموعة من المدن الجديدة المجاورة والتى تتبع محافظات القاهرة والشرقية.

وأشار الخطيب الى أن المستشفى عبارة عن خمس مباني على مساحة 16700 م٢ سعة المستشفى 210 سرير إقامة داخلي ، 15 سرير عناية مركزة ، 20 ماكينة غسيل كلوي ،21حضانة أطفال مبتسرين كما تشمل غرف العمليات وقسم المناظير والمعامل المتكاملة وبنك الدم ...الخ ؛ بالإضافة إلي العيادات الخارجية التي تغطي كافة التخصصات بالإضافة إلى الأسنان والعلاج الطبيعي و قسم الطواريء والإنعاش ومشتملاته و قسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية َ

وطالب وكيل الصحة بالقليوبية القائمين على العمل بالمستشفى بسرعة إنجاز الأعمال وبحث موعد زمني لافتتاح المستشفى في أقرب فرصة بعد إنتهاء الأعمال لتقديم خدمة طبية حقيقية متميزة.