تحويل مرورى بمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة بسبب كسر ماسورة مياه

أعلنت محافظة القليوبية عن تحويل مرورى بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بسبب حدوث كسر بما سورة أمام مدرسة مما تسبب فى توقف الحركة المرورية .



واعلن رئيس حى شرق شبرا الخيمة عن تحويل الطريق للمرور بطريق محور العصار أو الشارع الجديد من مسطرد اتجاه حى شرق والدائرى، تتخذ طريق بديلا للطريق بسبب كسر ماسورة مياه أمام مدرسة محمد العشرى وشارع نادى بهتيم والذى تسبب فى غرق الشارع.

من ناحية اخرى ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الاجتماع الدوري للجنة الحماية العامة للطفل بالمحافظة، والتابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، لاستعراض جهود اللجنة والمبادرات التي تنفذها على أرض المحافظة، لحماية الأطفال وتمكين أسرهم من رعايتهم والتنسيق مع كافة الجهات المعنية كالأزهر و الأوقاف و الكنيسة والتضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم.

وأكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع على أهمية برنامج حماية الطفل، الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودوره فى حماية حقوق الأطفال وتوعية الأمهات وتنمية مهاراتهن فى تربية أبنائهن ودعم أسرهن.

وأشار إلى ضرورة التنسيق الكامل وتضافر جميع الجهود، بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى، لإنجاح برنامج حماية الطفل على أرض المحافظة وتحقيق الأهداف المرجوة منه، موجهاً بدراسة جميع الآليات اللازمة للتعامل مع هذه القضايا ذات الأهمية الخاصة لدورها المهم فى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

واستعرض الاجتماع جهود المجلس بالمحافظة، فى عددٍ من الملفات مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وزواج القاصرات، وختان الإناث، وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات كمبادرة تنمية المدارس بمراكز المحافظة.