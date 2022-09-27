غلق وتشميع أحد السناتر التعليمية بالمعمورة والتحفظ على عشرات الأجهزة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملة مكبرة على المراكز التعليمية شرق المحافظة وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط وغلق المراكز التعليمية الخاصة بنطاق الأحياء، وذلك للحد من ظاهرة انتشارها، مع قرب العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الصدد، قادت الأستاذة هدي ابو كليلة رئيس حي ثان المنتزة، حملة مكثفة لمداهمة السناتر التعليمية، وإغلاقها، وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية، حيث أسفرت الحملة عن غلق سنتر تعليمي، بشارع الرحاب بمنطقة المعمورة.

وخلال الحملة تم التحفظ علي ٧ شاشات عرض كبيرة الحجم ، و ٧ أجهزة صوت ، وعدد ٥ سماعات.



كما تم التحفظ علي ٦٤ كرسي ، و ٣٨ مروحة ، و ٦ هارد وريسيفر ، وايضا العديد من اللوحات الدراسية.

وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة في نطاق الأحياء للحد من استغلال الطلاب وأولياء أمورهم .