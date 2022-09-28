وفاة والدة علاء الخواجة زوج شيريهان وإسعاد يونس

أعلنت الفنانة إسعاد يونس وفاة والدة زوجها “علاء الخواجة” عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت: "توفيت إلى رحمة الله حماتي الغالية المرحومة بإذن الله السيدة إكرام الماني حرم المغفور له السيد محمود الخواجة ووالدة المغفور له السيد عبدالرحيم الخواجة والسيد عقيل الخواجة والسيد عصام الخواجة والسيدة عبلة الخواجة ووالدة زوجي الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها من سبقوها و«إنا لله وإنا إليه راجعون».. الفاتحة".

وكانت قد تزوجت الفنانة إسعاد يونس، من الفنان «نبيل الهجرسي»، ثم تزوجت من رجل الأعمال الأردني «علاء الخواجة» ولها من الأبناء «نورهان»، و«عمر»، وربطتها علاقة وصلة بالفنانة شيريهان، زوجة علاء الخواجة أيضًا.

وتحل الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة DMC.

وكان قد لاحظ المتابعون فقدان وزن الفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء عرض “برومو” حلقة برنامج صاحبة السعادة، وبدأت التساؤلات تدور حول كيفية أنقاص الوزن فى وقت قصير، خاصة بعد ظهورها الزائد الأخير على المسرح.