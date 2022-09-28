عودة ياسمين صبري لـ أحمد أبو هشيمة| سلمى عادل توجه رسالة للجمهور

علقت الإعلامية سلمى عادل، على الأخبار المنتشرة التى تؤكد عودة الفنانة ياسمين صبري لـ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وقالت :" فرحت بهذا الخبر و يارب يكون صحيح، وتكون أخبار خير و سعادة".

وأضافت الإعلامية سلمى عادل، خلال حوارها بموقع صدي البلد، أن هذا الخبر جميل، وطالبت من الجميع بتوخي الحذر و الدقة فى نشر المعلومات، و الأخبار الخاصة بالأخرين، وتحديدًا إذا كانت الأخبار غير سارة، مؤكدة :" البعض يري خبر وفاته وهو على قيد الحياة، وهذه أخبار مؤلمة".

ولفتت إلى أنها لم تتعرض لـ شائعات، وتحمد الله على ذلك قائلة : “ ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم”.

كما أكدت الإعلامية سلمى عادل، أن اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي، يتمتع بحب جميع المصريين.

وأضافت الإعلامية سلمى عادل، أن محمد صلاح أسطورة، وهو سفير مصر بالخارج، معلقة :" صلاح تعرض للهجوم من بعض، وهذا غير مقبول".

ولفتت إلى أن محمد صلاح لم يقم بعمل مشكلة، لكن البعض يوجه هجوما له بدون مبرر، قائلة :" أحب أقول لـ اللى وجه هجوم له، عيب ده صلاح".

وأشارت إلى أنها تشجع اللاعب الكبير محمد زيدان، و أحمد حسام ميدو، ورفضت الإفصاح عن الفريق المفضل لها، قائلة بحب اللعبة الحلوة".