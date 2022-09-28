رئيس جامعة عين شمس: زراعة الرئة لأول مرة في مصر قريبا

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن مصر وصلت في مكانة محترمة ورائدة في زراعة الكلي منذ ٣٠ عاما وزراعة الكبد من ٢٠ عام والأرقام الخاصة في زراعة الأعضاء في مصر تضاهي الأرقام العالمية .

أشار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على قناة "الحدث اليوم" الي ان زراعة الأعضاء لها تقنيتي التقنية الاول هو المتبرع المتوفى حديث و هي الأساس و العمود الفقري لزراعة الأعضاء و التقنية الثانية هي المتبرع الحي وهي التي تتم في مصر

قال رئيس جامعة عين شمس ان قنون ٢٠١٠ الخاص بزراعة الأعضاء قنون جيد ولكن لا يتم تفعيل البنك الخاص بالمتبرع المتوفي بسبب الأوضاع الاجتماعية الزائدة نتيجة التردد و الخوف .

وأضاف المتيني أن التخصصات المساعدة لزراعة الأعضاء تؤدي إلى الارتقاء بمهنة الطب وان الجامعات القديمة هي العمود الفقري لزراعة الأعضاء لتوافر الخدمة و الإمكانيات واكد ان لدينا فرق متقدمة في زراعة الأعضاء تضم ١٢ تخصص وكل فريق محترف و متناغم وقريبا جدا سنعلن عن زراعة الرئة وهي تجري لأول مرة في مصر والشرق الأوسط .



