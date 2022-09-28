عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة عين شمس: زراعة الرئة لأول مرة في مصر قريبا

محمود المتيني
محمود المتيني

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن مصر وصلت في مكانة محترمة ورائدة في زراعة الكلي منذ ٣٠ عاما وزراعة الكبد من ٢٠ عام والأرقام الخاصة في زراعة الأعضاء في مصر تضاهي الأرقام العالمية .

أشار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على قناة "الحدث اليوم"  الي ان زراعة الأعضاء لها تقنيتي التقنية الاول هو المتبرع المتوفى حديث و هي الأساس و العمود الفقري لزراعة الأعضاء و التقنية الثانية هي المتبرع الحي وهي التي تتم في مصر

قال رئيس جامعة عين شمس ان قنون ٢٠١٠ الخاص بزراعة الأعضاء قنون جيد ولكن لا يتم تفعيل البنك الخاص بالمتبرع المتوفي بسبب الأوضاع الاجتماعية الزائدة نتيجة التردد و الخوف .

وأضاف المتيني أن التخصصات المساعدة لزراعة الأعضاء تؤدي إلى الارتقاء بمهنة الطب وان الجامعات القديمة هي العمود الفقري لزراعة الأعضاء لتوافر الخدمة و الإمكانيات واكد ان لدينا فرق متقدمة في زراعة الأعضاء تضم ١٢ تخصص وكل فريق محترف و متناغم وقريبا جدا سنعلن عن زراعة الرئة وهي تجري لأول مرة في مصر والشرق الأوسط .

 


 

جامعة عين شمس زراعة الكلى محمود المتيني زراعة الأعضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2022

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

أبشروا.. انخفاض في أسعار البترول والذهب وتعيينات بالتعليم والرئيس يعلن خبرا سارا

ربنا يحفظ البلد.. أحمد موسى يبكى على الهواء .. فيديو

ملخص وأهداف مباراة مصر وليبيريا (3-0)

ترشيحاتنا

حازم إمام : اتحاد الكرة ليست له علاقة بأزمة عقد الجزيري | فيديو

انقطاع الكهرباء بالكامل .. الإعصار إيان يجتاح كوبا

كان ماشي زي القطر.. شوبير يُعلق على خسارة الزمالك أمام الترجي

عواقب كارثية لتغير المناخ.. دراسة تحذر من جفاف شديد يجتاح هذه الدول

هذا الذكر يغفر الذنوب ولو مثل زبد البحر .. الإفتاء تنصح به بعد الاستيقاظ من النوم

محرك قوي لنمو المجتمعات.. «جوتيريش» يدعو للاستثمار في السياحة النظيفة والمستدامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

الخيانة سبب الطلاق.. 10 صور أثارت الجدل لمنة عرفة| شاهد

الضعف الجنسي والتوحد.. حليب الإبل فوائد تفوق الخيال|تعرف عليها

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ