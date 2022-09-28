تحارب الزهايمر.. عشبة خارقة لتقوية الذاكرة وصحة الدماغ

أطعمة وأعشاب عديدة تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين الذاكرة والتغلب على النسيان إليك أبرزها، وفقًا لموقع timesofindia جربي إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي.

تعزيز صحة الدماغ بالأعشاب

تعمل بعض الأعشاب على تعزيز الذاكرة فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في خلايا الجسم و تعزيز صحة العقل والقلب.

ويُعد "الكركم" من أفضل الأعشاب فهو يحتوي على مركب يسمى الكركمين له تأثيرات مضادة للأكسدة وتعزز صحة الدماغ ومحاربة مرض الزهايمر عن طريق منع انهيار الخلايا العصبية في الدماغ.

لزيادة فائدة الكركم الصحية حاولي إضافة مسحوق الكركم إلى البطاطس المقلية والحساء وأطباق الخضار ويمكن وضع القليل من الفلفل الأسود لتعزيز امتصاص الكركم.