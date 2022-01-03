نشرة المرأة.. أطعمة تحافظ على صحة الدماغ وأخرى لعلاج فقر الدم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يعد النحاس من المعادن الغذائية المهمة لأنه يلعب دورًا رئيسيًا في أداء وظائف الجسم، ورغم أن الجسم يحتاجه بكميات ضئيلة إلا أنه حيوي للحفاظ على الصحة.

ووفقا لموقع "stylecraze " يساعد هذا المعدن في دعم صحة الدماغ ، ويحسن وظائف الجهاز المناعي ، ويعزز مستويات الطاقة ، ويساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.وإليك أبرز الأطعمة الغنية بالنحاس

يعد إنتاج الهيموجلوبين أمرًا حيويًا لجسمك، ويلعب الحديد والنحاس والفيتامينات B12 و B9 و C دورًا مهمًا، ومن الضروري اتباع نظام غذائي سليم للحفاظ على المستوى الأمثل من الهيموجلوبين ونحتاج إلى زيادة تناول الأطعمة التي تساعد في زيادة إنتاج الهيموجلوبين.

يؤدي انخفاض مستوى الهيموجلوبين إلى الإصابة بفقر الدم ، ويتأثر بالعديد من العوامل مثل عادات الأكل وسوء امتصاص العناصر الغذائية اللازمة لإنتاج الهيموجلوبين وفقدان الدم كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين

يشتهر البرتقال الأحمر بلونه الفريد بين ثمار الحمضيات، يحتوي هذا البرتقال اللذيذ على اللون الأحمر، بسبب مركب بوليفينوليك يسمى الأنثوسيانين، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف وفيتامين ج والمعادن مثل البوتاسيوم، طعم هذه البرتقال أحلى وأقل حموضة.

يساعد البرتقال الأحمر الغني بالعناصر الغذائية أيضًا في إنقاص الوزن وتعزيز المناعة وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وتعزيز صحة الجلد، حاول دمج الفاكهة في نظامك الغذائي لجني هذه الفوائد.

يوجد معدن المغنسيوم بكميات متغيرة في التوابل، والأعشاب، والقرنفل، والزعفران، وجنين القمح، والنخالة، والمكسرات، وتكمن أهم فوائده في زيادة كثافة المعادن في العمود الفقري والتحكم في مستويات السكر في الدم إليك أبرز فوائده وفقا لموقع المنجنيز وفقا لموقع stylecraze