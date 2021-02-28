تعالج الصداع وتقضي على رائحة الفم الكريهة .. 16 فائدة مذهلة لقشور البرتقال

كشف الدكتورة سميحة عبد السميع خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن فوائد قشور البرتقال .

رائحة الفم الكريهة :

الذين يعانون من رائحة الفم الكريهة. مضغ قشر البرتقال بدلا من معطر الفم لعلاج رائحة الفم الكريهة.

الصداع :

غلي قشر البرتقال مع الماء و شربه. فهو ممتاز في علاج الصداع، والقلق، والاكتئاب.

حمام زيت :

مزج القليل من قشر البرتقال المطحون مع كأس صغير من زيت زيتون والقليل من الماء وتركه على نار هدئة، بعد ذلك تصفيته وتبريده وبعدها يمكنك وضعها على البشرة. هذه وسيلة رائعة لاستخدام قشر البرتقال للبشرة.

الشاي :

يمكنك تحضير شاي عادي مع ملعقة صغيرة من طحين قشرة البرتقال.

ضغط الدم :

يساعد قشر البرتقال أيضا في تحسين الدورة الدموية كما ينظم ضغط الدم، وبالتالي يحافظ على صحة قلبك.

علاج القشرة :

مزج قشر البرتقال المطحون مع الماء وتركه ووضع المزيج على الشعر للتخلص من القشرة وتطهير فروة الرأس.

حماية الجهاز التنفسي :

يحتوي قشر البرتقال على العديد من المواد المضادة للتأكسد كفيتامين س الّذي يساعد في وقاية الجهاز التنفسي من الكثير من المشاكل كالتهاب الشعب الهوائيّة، ونزلات البرد، والإنفلونزا، والربو، وسرطان الرئة.

الهضم:

قشر البرتقال مفيد جدا في تقليل فرص الإمساك، كما أنه يساعد في الحد من الغازات، وحرقة المعدة والقيء.

حماية الجسم من الإصابة بمرض السرطان:

يحتوي قشر البرتقال على العديد من المركبات الكيميائيّة التي تعمل على منع نموّ وانقسام الخلايا السرطانيّة في الجسم الإنسان

يوضع في الأكل :

هناك العديد من الطرق لاستهلاك قشر البرتقال لإضافة نكهة إلى الطعام، يمكنك وضعه في الحلويات لكن يجب غليه لمدة قصيرة.

للتخلص من الرؤوس السوداء :

تحضير ماسك قشر البرتقال للتخلص من الرؤوس السوداء في الوجه، عن طريق إضافة الحليب إلى قشر البرتقال وماء الورد والماء المغلي والزبادي، وخلطها ووضعها على الوجه لما يقارب الربع ساعة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، وينصح بستخدام الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.

فوائد قشر البرتقال للبشرة :

يعتبر قشر البرتقال بمثابة هدية للوجه والعناية بالبشرة لقدرته في علاج الرؤوس السوداء والخلايا الميتة، حب الشباب، المسام، والعيوب والهالات السوداء، والبشرة الجافه، ويضيء وجهك. يمكن تطبق قشر البرتقال مع الحليب أو اللبن الرائب لإضافة التوهج للبشرة.

فقدان الوزن:

تحتوي قشور البرتقال على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على فقدان الوزن، يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي الخاص بك، والمداومة عليها للحصول على جسم رشيق.

طارد البعوض:

قشر البرتقال فعال ضد البعوض، عن طريق غليه جيدا ويترك قبل مغادرة المنزل

النملة الطاردة:

وضع قشور البرتقال في المناطق من منزلك، يخلصك من مشكلة النمل.

احساس الإنتعاش في المنزل :

تغلي حفنة من قشور البرتقال المجففة والقرفة والهال في الماء، وسوف يصبح بخار، يعطي الانتعاش ويساعد في طرد الجراثيم من المنزل .

