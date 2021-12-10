أعراض فقر الدم عند الرجال انتبه إليها

معظم أعراض فقر الدم مثل التعب والإرهاق وضيق التنفس شائعة و قد تشمل بعض أعراض تشخيص فقر الدم لدى الرجال ما يلي وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

1. انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون



ثلث كبار السن المصابين بفقر الدم ليس لديهم سبب معروف لهذه الحالة ؛ تشير إحدى الدراسات إلى أن نقص هرمون التستوستيرون هو من بين الأعراض التي تم تشخيصها بشكل كبير لدى هؤلاء الرجال الأكبر سنًا. التستوستيرون هو هرمون جنسي حيوي لدى الرجال حيث يساعد في تنظيم الدافع الجنسي والقوة وكتلة العضلات وإنتاج الحيوانات المنوية. يساعد الحديد في إنتاج هرمون التستوستيرون وعندما ينخفض ​​تعداده يلاحظ نقص هرمون التستوستيرون.

2. صعوبة البلع



من المعروف أن عسر البلع أو صعوبة البلع يحدثان كأحد أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. ينتشر كل من عسر البلع وفقر الدم بشكل كبير بين كبار السن ، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى هذه الأعراض النادرة. أيضًا ، إذا حدث فقر الدم وعسر البلع معًا عند الرجال ، فقد يزيد ذلك من خطر حدوث مضاعفات مثل ارتجاع المريء.

3. طنين الأذن



يمكن أن يحدث طنين الأذن لأسباب متعددة ، بما في ذلك فقر الدم. يحدث الطنين الناتج عن فقر الدم بشكل رئيسي بسبب أمراض القلب. تؤثر بعض أمراض القلب مثل اعتلال عضلة القلب على ضخ الدم عن طريق عضلات القلب ، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم في الأذنين وبالتالي حدوث طنين الأذن. نظرًا لأن أمراض القلب أكثر انتشارًا عند الذكور ، فقد يكون خطر الإصابة بطنين الأذن المرتبط بفقر الدم مرتفعًا عند الذكور.

4. تساقط الشعر



عند الذكور ، يمكن أن يتسبب فقدان الدم بسبب حالات مثل الجراحة أو الأورام أو البواسير في نقص الحديد في الجسم. عندما ينخفض ​​الحديد في الجسم ، ينخفض ​​إنتاج الهيموجلوبين ، وبالتالي يقل نقل الدم المؤكسج إلى أجزاء معينة من الجسم مثل الشعر ، مما يؤدي إلى انخفاض معدل نموها. هذا يسبب تساقط الشعر بسبب فقر الدم.



5. ضعف الخصوبة



تربط دراسة بين محتوى الحديد المنخفض وانخفاض إنتاج الحيوانات المنوية وانخفاض الخصوبة