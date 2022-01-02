بدون أدوية.. 10 أطعمة لعلاج فقر الدم

يعد إنتاج الهيموجلوبين أمرًا حيويًا لجسمك، ويلعب الحديد والنحاس والفيتامينات B12 و B9 و C دورًا مهمًا، ومن الضروري اتباع نظام غذائي سليم للحفاظ على المستوى الأمثل من الهيموجلوبين ونحتاج إلى زيادة تناول الأطعمة التي تساعد في زيادة إنتاج الهيموجلوبين.

يؤدي انخفاض مستوى الهيموجلوبين إلى الإصابة بفقر الدم ، ويتأثر بالعديد من العوامل مثل عادات الأكل وسوء امتصاص العناصر الغذائية اللازمة لإنتاج الهيموجلوبين وفقدان الدم كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين

الأعراض الأكثر شيوعًا لانخفاض الهيموجلوبين

الأعراض الأكثر شيوعًا لانخفاض تعداد الهيموجلوبين هي التعب وضيق التنفس والدوخة والصداع وألم الصدر. يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة ويؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية أيضًا .

فيما يلي أهم 10 أطعمة التي تساعد في زيادة مستويات الهيموجلوبين لديك وفقا لموقع stylecraze :

1. الكبد

يحتوي على أعلى كمية من فيتامين ب 12 ، ويحتوي 100 جرام على 85.7 ميكروجرام. كما أنه مصدر مهم لحمض الفوليك والحديد وفيتامين ج.

2. لحم بقري مفروم



اللحم المفروم (بدون دهون) مصدر جيد للحديد. كل 85 جرام من اللحم المفروم توفر 2.1 مجم من الحديد.

3. صدر دجاج



الدجاج أيضا مصدر جيد للحديد ويمكنك الحصول على حوالي 0.7 ملليجرام من الحديد من كل 100 جرام من صدور الدجاج.



4. مأكولات بحرية



المأكولات البحرية من أهم الأطعمة التي تحتوى على الهيموجلوبين ويمكن أن توفر المأكولات البحرية ، مثل المحار والكافيار ، أكثر من احتياجاتك اليومية من الحديد وفيتامين ب 12.

5. البقوليات

إذا كنت نباتيًا ، فمن الضروري تضمين الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي. يمكن أن تكون البقوليات ومنتجاتها المشتقة مصادر جيدة. يوصى باستخدام فول الصويا والفاصوليا والحمص.

6 . الفول الصويا



يحتوي كل 100 جرام من فول الصويا على 15.7 مجم من الحديد و 375 ميكروجرام من حمض الفوليك و 6 مجم من فيتامين سي.



7. أرز بني



يعتبر الأرز البني أيضًا خيارًا ممتازًا لأنه مصدر جيد للحديد ، ويحتوي 100 جرام من الأرز البني على حوالي 0.4 ملليجرام من الحديد.

8. الحبوب الكاملة



الحبوب الكاملة ، مثل الشعير والكينوا ودقيق الشوفان غنية أيضًا بالحديد. تحتوي كل 100 جرام من الحبوب الكاملة على حوالي 2.5 ملليجرام من الحديد.



9. الفواكه المجففة



يعتبر المشمش المجفف والزبيب والتمر مصادر موثوقة للحديد. في الحقيقة 100 جرام من الفواكه الجافة تحتوي على 0.8 ملليجرام من الحديد. بصرف النظر عن الحديد ، تحتوي هذه الفاكهة الجافة أيضًا على الألياف والفيتامينات الأساسية.



10. الرمان

الرمان غني بالحديد والكالسيوم والبروتين والكربوهيدرات والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى. وبالتالي ، غالبًا ما يوصى بها للأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الهيموجلوبين.