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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أمان تجاه الخلايا الطبيعية

«القومي للبحوث» يقدم دراسة لنشاط بعض المركبات السامة لخلايا سرطان الكبد

القومي للبحوث
القومي للبحوث

 يعتبر سرطان الكبد من أنواع السرطانات الخطيرة واسعة الانتشار على مستوى العالم، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن هذا المرض يحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن أنواع السرطانات المختلفة عالميًا. لذلك تتضافر جهود الباحثين في مجال صناعة وتطوير الأدوية من اجل استحداث ادوية جديدة لعلاج الأنواع المختلفة من الأورام السرطانية ومن بينها سرطان الكبد، تكون اكثر فاعلية ومقدرة على التغلب على المقاومة المتنامية تجاه الادوية الحالية بالإضافة الى توفر عامل الأمان في المضادات الجديدة تجاه الخلايا الطبيعية بحيث تكون أقل سمية وذات آثار جانبية أقل حدة وخطورة.

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 وفي اطار الجهود التي يقوم بها الباحثون في معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومي للبحوث للمساهمة في مكافحة الأمراض الخطيرة وعلى رأسها مرض السرطان وذلك بزيادة عدد الأبحاث في هذا المجال والتي يتم نشرها في المجلات العلمية الدولية.

 فقد قام فريق بحثي بقسم الكيمياء العلاجية التابع لهذه الشعبة بتشييد عدد من المركبات الحلقية غير المتجانسة الجديدة  ذات النظام ثلاثي الحلقات  بيريدو ثيينوبيريميدين  والمتصلة في موضع-4 بهياكل تركيبية لها فاعلية بيولوجية هامة مثل  الحماض الامينية و قواعد شيف وحلقة البيرازولون المعروف عنها نشاطها القوي ضد الخلايا السرطانية.
 وقد تمت دراسة نشاط هذه المركبات السامة لخلايا سرطان الكبد ومقارنته بدواء الدوكسوروبيسين المستخدم في علاج العديد من أنواع السرطانات.. وقد أظهرت هذه المركبات نشاطا ساما لهذه الخلايا اقوى من الدواء المرجعي.. وتمت دراسة النشاط السام لهذه المركبات ضد الخلايا الطبيعية, حيث اظهرت الدراسة توفر عامل الأمان للمركبات تجاه الخلايا الطبيعية. ونتائج هذه الدراسة تلقي الضوء على اهمية هذه النوعية من المركبات والتي من الممكن ان يكون لها دور واعداً في مجال تطوير وصناعة الادوية المضادة لمرض السرطان.
  وجار دراسة تأثير هذه المركبات على حيوانات التجارب ليتم تقييم فاعليتها داخل جسم الكائن الحي. وكذلك تحضير مشتقات أخرى جديدة محتوية على النظام الحلقي بيريدوثيينوبيريميدين بغرض تحضير مركبات يكون لها فاعلية مضادة لمرض السرطان اكثر قوة  وذات آثار جانبية أقل حدة من الأدوية المستخدمة في الوقت الحاضر.   

الدبلومات الفنية القومي للبحوث انواع السرطان مرض السرطان

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