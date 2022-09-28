روسيا: أجرينا استفتاءات شفافة للمناطق التي اختارات الانضمام لدولتنا

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا،" إن الرفض الغربي المسبق لنتائج الاستفتاء، في المناطق التي اختارت الانضمام إلى روسيا، يعكس ازدواجية المعايير، مؤكدا أن الاستفتاءات جرت بشفافية".



وأشار نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/، إلى أن كييف حاولت تقويض عمليات الاستفتاء، عبر تنفيذ عمليات عسكرية بدعم غربي.



وأضاف أن أكثر من 100 مراقب من 40 بلدا شاركوا في الاستفتاء ورصدوا الزخم والحماس ودهشوا من شغف الناس الذين انتظروا هذا الموعد مدة 8 سنوات، مضيفا أن هذا يغيب بالطبع عن وسائل الإعلام الغربية، لأن العواصم الغربية أكدت مسبقا أنها لن تعترف بنتائج الاستفتاءات بينما دعمت الأساليب الدعائية لتدمير مصداقية العملية، ونحن لم نتفاجأ بهذا الأمر.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد قد قدمت في وقت سابق مشروع قرار بإدانة روسيا بسبب ما وصف بـ" الاستفتاءات التي نفذت في أربع مناطق من أوكرانيا بهدف ضمها للأراضي الروسية".