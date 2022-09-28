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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لم تتمالك دموعها.. بدرية طلبة: أتمنى ارتداء الحجاب والتمثيل يمنعني

بدرية طلبة
بدرية طلبة

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة على برنامج “البخت” المذاع على قناة “الشمس” الفضائية، حيث كشفت العديد من الأسرار. 

وقالت بدرية طلبة، خلال استضافتها في البرنامج، إنها تتمنى ارتداء الحجاب ولكن مهنة التمثيل تمنعها، خاصة أنها مازالت لا تجسد دور الأم بشكل كبير. 

وخلال الحلقة، لم تتمالك الفنانة بدرية طلبة دموعها بعد عرض صورة الفنان الراحل سمير غانم، حيث أكدت أن هناك ذكريات عديدة جمعت بينهما في التصوير والسفر لعرض المسرحيات في عدد كبير من الدول العربية. 

وكانت بدرية طلبة، قالت فى تصريحات تليفزيونية، إنها لا ترتدي المايوه على الشاشة، خاصة أنها فى حياتها الشخصية تقوم بارتداء المايوه الشرعي. 

وصرحت الفنانة بدرية طلبة بأنها قامت بوضع مادة الفيلر أسفل جفونها حتى تزيل الهالات السوداء، ولكنها تراجعت فيما بعد وطالبت الطبيب بإزالتها، كما قامت بإجراء عملية شد الجفون.

وأضافت أنها قامت بنفخ شفتيها عن طريق البلازما الخاصة بدمها.

 

محمد رمضان 

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن رأيها فى الأزمة التى صاحبت حفل الفنان محمد رمضان فى مدينة الإسكندرية مؤخراً، مؤكدة أن الشعب السكندري لا يمكن أن يطرد أحدا، أو يقوم بحملة ضد أحد، بل يعرف جيداً كيفية الترحيب بالضيف. 

وأوضحت بدرية طلبة، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج “البخت”، أن ما حدث من الممكن أن يكون دعاية من الشركة المسئولة عن الدعاية للحفل، خاصة أنها كانت متواجدة فى الإسكندرية وشاهدت أن الجمهور يجري وراء محمد رمضان كنوع من الترحيب. 

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