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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيف تصل مصر لـ 100 مليار دولار صادرات؟ كاتب صحفي يجيب

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يحتاج إلى بذل جهد كبير من الدولة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار وضخ الكوادر البشرية  المؤهلة والمدربة من خلال التوسع في إقامة المدارس الفنية والتكنولوجية.

وأضاف "السعيد"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" من تقديم الإعلامية رشا مجدي والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر لديها القدرات الاقتصادية والفنية والبشرية والارتباط مع مختلف الأسواق العالمية، متابعًا أن مصر تستطيع بهذه الإمكانيات أن تحقق الرقم المنشود للصادرات، والذي أعلن عنه الرئيس السيسي بالأمس والمتمثل في 100 مليار دولار.

وأشار إلى أن التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية يوفر المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن الصناعة هي أكبر موفر لفرص العمل والقطاع الخاص في مصر من أكبر القطاعات التي تتيح فرص عمل، موضحًا أن 75% من الاقتصاد المصري قائم على القطاع الخاص.
 

الصادرات 100 مليار دولار الاقتصاد الإقتصاد المصرى الصناعة

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