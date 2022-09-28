إسرائيل تعلن العصيان .. لن نعترف بنتائج استفتاءات ضم روسيا مناطق أوكرانية

أعلنت إسرائيل أنها لا تعتزم الاعتراف بنتائج الاستفتاءات التي أجرتها روسيا في المناطق التي احتلتها في أوكرانيا بهدف ضمها رسميًا، وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية: “إسرائيل تعترف بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ولن تعترف بنتائج الاستفتاءات في المناطق الشرقية”، ورحب سفير أوكرانيا لدى “إسرائيل” يفغن كورنينشوك بالإعلان.

على خلفية “السلوك الإسرائيلي” حتى الآن فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، يعتبر هذا موقف غير معتاد. وعلى عكس بقية الدول الغربية، اتخذت “إسرائيل” خطاً معتدلاً إلى حد ما تجاه موسكو ورفضت أي طلب أوكراني لنقل أو بيع معدات عسكرية لها.

توجه المسؤولون في كييف إلى “تل أبيب” في الأيام الأخيرة من أجل الحصول على توضيحات بشأن “الموقف الإسرائيلي” من الاستفتاءات، وعندما لم يرد أي رد منذ عدة أيام ازداد التوتر في العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

وبحسب مسؤول أوكراني كبير ل “إسرائيل اليوم”: “لقد أدانتها دول مجموعة السبع بالفعل وقالت إنها لن تعترف بنتائجها، وأعلنت كازاخستان المحايدة وتركيا أنها لن تقبلها، وحتى صربيا التي لها علاقات وثيقة مع موسكو ترفض الاستفتاء، وإسرائيل فقط هي التي التزمت الصمت حيال هذا الأمر، حالة العلاقات بين الدولتين ليست على مايرام”، “وأشار إلى أن رئيس الوزراء لبيد كان من بين القادة القلائل الذين امتنعوا عن الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا في خطابه في الأمم المتحدة.

استكملت روسيا أمس الاستفتاءات المستعجلة في جمهوريتي “دونيتسك ولوهانسك”، وفي مناطق مقاطعتي “زابوريزهيا وخيرسون” التي سيطرت عليها خلال غزوها، حتى قبل إجرائها تم تسريب نتائجها المزعومة.

وفيما يتعلق ب “الكرملين” فإن الغرض من الاستفتاءات واحد: ضم الأراضي ثم إيجاد ذريعة للدفاع عن الأراضي الروسية من خلال الوسائل التي يسمح بها الدستور، في إشارة إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية، على أي حال في كييف لم يتأثروا بالتهديدات ويواصلون عملية تحرير الأراضي المحتلة.

