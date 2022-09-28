عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن العصيان .. لن نعترف بنتائج استفتاءات ضم روسيا مناطق أوكرانية

إسرائيل تعلن العصيان
إسرائيل تعلن العصيان بوجه روسيا.. لن نعترف بنتائج الاستفتاء

أعلنت إسرائيل أنها لا تعتزم الاعتراف بنتائج الاستفتاءات التي أجرتها روسيا في المناطق التي احتلتها في أوكرانيا بهدف ضمها رسميًا، وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية: “إسرائيل تعترف بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ولن تعترف بنتائج الاستفتاءات في المناطق الشرقية”، ورحب سفير أوكرانيا لدى “إسرائيل” يفغن كورنينشوك بالإعلان.

على خلفية “السلوك الإسرائيلي” حتى الآن فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، يعتبر هذا موقف غير معتاد. وعلى عكس بقية الدول الغربية، اتخذت “إسرائيل” خطاً معتدلاً إلى حد ما تجاه موسكو ورفضت أي طلب أوكراني لنقل أو بيع معدات عسكرية لها.

توجه المسؤولون في كييف إلى “تل أبيب” في الأيام الأخيرة من أجل الحصول على توضيحات بشأن “الموقف الإسرائيلي” من الاستفتاءات، وعندما لم يرد أي رد منذ عدة أيام ازداد التوتر في العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

وبحسب مسؤول أوكراني كبير ل “إسرائيل اليوم”: “لقد أدانتها دول مجموعة السبع بالفعل وقالت إنها لن تعترف بنتائجها، وأعلنت كازاخستان المحايدة وتركيا أنها لن تقبلها، وحتى صربيا التي لها علاقات وثيقة مع موسكو ترفض الاستفتاء، وإسرائيل فقط هي التي التزمت الصمت حيال هذا الأمر، حالة العلاقات بين الدولتين ليست على مايرام”، “وأشار إلى أن رئيس الوزراء لبيد كان من بين القادة القلائل الذين امتنعوا عن الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا في خطابه في الأمم المتحدة.

استكملت روسيا أمس الاستفتاءات المستعجلة في جمهوريتي “دونيتسك ولوهانسك”، وفي مناطق مقاطعتي “زابوريزهيا وخيرسون” التي سيطرت عليها خلال غزوها، حتى قبل إجرائها تم تسريب نتائجها المزعومة.

وفيما يتعلق ب “الكرملين” فإن الغرض من الاستفتاءات واحد: ضم الأراضي ثم إيجاد ذريعة للدفاع عن الأراضي الروسية من خلال الوسائل التي يسمح بها الدستور، في إشارة إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية، على أي حال في كييف لم يتأثروا بالتهديدات ويواصلون عملية تحرير الأراضي المحتلة.
 

الرئيس الأوكراني: روسيا تريد ضم جزء من بلادنا لتجنيد مواطنينا في جيشها

كندا: عازمون على فرض عقوبات ضد روسيا بسبب الاستفتاءات في أوكرانيا

إسرائيل روسيا تل أبيب موسكو أوكرانيا الاستفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك لا يصلح للاستخدام الآدمي

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

إكرامي يثير الجدل: "رمضان صبحي إن شاء الله هيكون في الأهلي"

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 سبتمبر 2022.. فرص عمل للميزان وتحذير للدلو

مدبولي: المؤتمر الاقتصادى من 23-25 أكتوبر وإعلان الأجندة التفصيلية الأسبوع المقبل 

رئيس الوزراء عقد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل

الداخلية تطلق قوافل إنسانية وطبية بكفرالشيخ والسويس..صور

انتحلوا صفة ضابط .. اعترافات ضحية عصابة الست هانم

تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد|إطلالات لافتة للفنانة مي عز الدين

لم تتمالك دموعها.. بدرية طلبة: أتمنى ارتداء الحجاب والتمثيل يمنعني

هل يتم استبعاده.. قميص الشناوي صداع في رأس فيتوريا ويهدد استقرار المنتخب

ابتعد عنه فورا.. طبيب يكشف مخاطر الجمبرى الصينى والمستورد المجمد

فيديو

نجمات تألمن بسبب الخيانة الزوجية.. اعترافات منة عرفة تثير الجدل.. ورد فعل الأخيرة صادم.. فيديو

عبد الله حسن: زواجي من غادة رجب وراء غيابي عن الساحة الغنائية

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ