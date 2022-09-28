61.5% زيادة قيمة الأصول الثابتة للقدرة الإنتاجية للهيئات الاقتصادية عام 2020/ 2021

أصــــدر الجهـــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصــاء اليـــوم الأربعاء الموافق 28 / 9 /2022 النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2020/2021 ومن أهم المؤشرات ما يلي:



ارتفعت قيمة رأس المال المستثمر لتصل الي 2112.4مليار جنية مقابل 1017.6مليار جنيه وذلك عن عام 2019/2020بنسبة زيادة 107.6 ٪ نتيجة الارتفاع في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة زيادة 462.1٪ وذلك عن عن عام 2019/2020، كذلك في قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة زيادة 32.2 ٪ وذلك عن عام2019/2020.

بلغــت قيمـة الأصـول الثـــابتــة بالتكلفة703.7 مليــار جنيـه عــــــام 2020/2021 مقـابــل 435.6 مــليــار جنيه بنسبـــة زيــادة قــدرهــا61.5٪ وذلك عن عـام 2019/2020 وتركزت هذه الـزيـادة نتيجة لاكتمال المشروعات الجديدة بالهيئة العامة للبترول إضافة الي الأصول التي تم تحويليها من شركات الانتاج لنشاط (أستخراج النفط والغاز الطبيعي) لترتفع أصول الهيئة لتصل الي 235.4 مليار جنية مقابل 188.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.7٪ وذلك عن عام 2019/2020.



بلغت قيمة قروض طويلة الاجل لتصل إلي 724.0 مليار جنيه مقابل 182.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 296.4٪ وذلك عن عام 2019/ 2020نتيجة لارتفاع قروض نشاط أستخراج النفط والغاز الطبيعي بقيمه بلغت347.9 مليار جنية مقابل 82.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 323.4٪ وذلك عن عام 2019/2020 وكذلك أرتفعت في قطاع النقل والتخزين لتصل الي 99.8 مليار جنية مقابل 25 مليار جنيه بنسبة زيادة 299.0 ٪ وذلك عن عام 2019/2020.

• ارتفعت قيمة الاحتياطيات والفائض المرحل لتصل الي 703.9 مليار جنية مقابل 195.8 مليار جنيه وبنسبة زيادة 259.4 ٪ وذلك عن عام 2019/2020 وترجع هذه النتيجة لإرتفاع المال الاحتياطي التأميني لدي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لقطاع الوساطة المالية والتأمين بقيمة 534.6 مليار جنية مقابل 40.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 1226.0 ٪ وذلك عن عام 2019/2020 .



انخفضت الاعانات لتصل الي 285.2 مليار جنية مقابل 301.4مليار جنية بنسبة انخفاض 5.4 ٪ وذلك عن عام 2019/2020 ويرجع ذلك الانخفاض في الاعانات المقدمة لنشاط أستخراج النفط والغاز الطبيعي ليصل الي 18.9 مليار جنية مقابل 52.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 64.3٪وذلك عن عام 2019/2020 علي الرغم من زيادة الاعانات في نشاط تجارة الجملة والتجزئة الموجهه للهيئة العامة للسلع التموينية حيث بلغت 93.5 مليار جنية مقابل 85.5 مليارجنية بنسبة زيادة زيادة قدرها 9.3٪ وذلك عن عام 2019/2020.



بلغــت قيمة أرباح العام (الفائض القابل للتوزيع )لتصل الي 210.2 مليار جنية مقابل 192.9 وبنسبة زيادة 9.0 ٪ وذلك عن عام 2019/2020 وترجع هذة النتيجة الي الزيادة في قطاع الوساطة المالية والتأمين ليصل الي 120.9 مليار جنية مقابل 101مليار جنيه بنسبة زيادة 19.7 ٪ وكذلك أرتفع في نشاط الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي ليصل الي 2.3 مليار جنية مقابل 605مليون جنيه بنسبة زيادة 280.4٪ وذلك عن عام 2019/2020.