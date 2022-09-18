3.6 مليون طن إجمالي المخلفات الزراعية عن بعض محافظات الجمهورية عام 2020

أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصـاء اليـوم الأحد المـوافق 18 / 9 /2022 بياناً صحفياً للجزء الثالث من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة " المخلفات والكوارث عام 2020 " .

ومن أهم هذه المؤشرات ما يلي :

• بلغ إجمالي كمية المخلفات الزراعية المتولدة عن بعض محافظات الجمهورية 3.6 مليون طن عام 2020 موزعة علي محافظات الدقهلية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، البحيرة ، دمياط ، بورسعيد ، الغربية ، القليوبية بنسب (41.8% ، 14.2% ، 11.8% ، 10.4% ، 10% ، 6.5 % ، 5% ، 0.3% ) علي التوالي.

بلغ إجمالي كمية المخلفـات الزراعية التي تم تـدويرها 1.5 مليون طن موزعة علي المحافظات القليوبية , كفر الشيخ, الغربية, البحيرة بنسبة تدوير بـلغـت 100% لكـل محــافظـة ومحـافظتي الشـرقيــة والدقهلية بنسب تدوير (96.7% ، 62.7% ) علي التوالي مــن إجمـــالــي كميـة المخــلفات التي تــم تجـميعهــا عـلي مستوي كـل محـافظـة.



• بلغت كمية المخلفات البلدية ( القمامة ) المتولدة علي مستوي محافظات الجمهورية 74.6 الف طن /يوم بينما بلغت كمية مخلفات الترع والمصارف 9.2 مليون م3 وكمية مخلفات الهدم والبناء 4.7 مليون طن وذلك خلال عام 2020.



• بلغ إجمالي عدد الهزات الأرضية 879 هزة أرضية داخل مصر بينما بلغ 399 في المحيط الأقليمي لمصر خلال عام 2020 .