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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.6 مليون طن إجمالي المخلفات الزراعية عن بعض محافظات الجمهورية عام 2020

صدى البلد

أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصـاء اليـوم الأحد المـوافق 18 / 9 /2022 بياناً صحفياً للجزء الثالث من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة " المخلفات والكوارث عام 2020 " .

 

ومن أهم هذه المؤشرات ما يلي :    
• بلغ إجمالي كمية المخلفات الزراعية المتولدة عن بعض محافظات الجمهورية 3.6 مليون طن عام 2020 موزعة علي محافظات الدقهلية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، البحيرة ، دمياط ، بورسعيد ، الغربية ، القليوبية بنسب (41.8% ، 14.2% ، 11.8% ، 10.4% ، 10% ، 6.5 % ، 5% ، 0.3% ) علي التوالي.

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بلغ إجمالي كمية المخلفـات الزراعية التي تم تـدويرها 1.5 مليون طن موزعة علي المحافظات القليوبية , كفر الشيخ, الغربية, البحيرة بنسبة تدوير بـلغـت 100% لكـل محــافظـة ومحـافظتي الشـرقيــة والدقهلية بنسب تدوير (96.7% ، 62.7% ) علي التوالي مــن إجمـــالــي كميـة المخــلفات التي تــم تجـميعهــا عـلي مستوي كـل محـافظـة.


• بلغت كمية المخلفات البلدية ( القمامة ) المتولدة علي مستوي محافظات الجمهورية 74.6 الف طن /يوم بينما بلغت كمية مخلفات الترع والمصارف 9.2 مليون م3 وكمية مخلفات الهدم والبناء 4.7 مليون طن وذلك خلال عام 2020.


• بلغ إجمالي عدد الهزات الأرضية 879 هزة أرضية داخل مصر بينما بلغ 399 في المحيط الأقليمي لمصر خلال عام 2020 .

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المخلفات المخلفات الزراعية الترع والمصارف

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