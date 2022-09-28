دورة تدريبية فى إصابات الملاعب الشائعة عند الرياضيين بـ كفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الدورة التدريبية فى إصابات الملاعب الشائعة عند الرياضيين وطرق علاجها للأخصائيين الرياضيين والمدربين بالمنشآت الرياضية وطلاب كلية التربية الرياضية.

وذلك بحضور عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، بقاعة التعليم المدني بالمديرية من خلال إدارة الأداء الرياضي بحضور 80 إخصائياً رياضياً، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



وتناولت الجلسات التدريبية بحضور الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، السؤال الأكبر للدورة هل يمكننا أن نمنع إصابات الملاعب، وما الفرق بين الحد من الإصابة ومنعها تماماً، والإجابة أن منع الإصابة لا يمكن الوصول لها خاصة وأن إصابات الملاعب غالبا تحدث بسبب إلتحام بلاعب آخر أو بأسباب متعلقة بالملعب وكفاءته وقد تكون بأسباب بيئية وأننا لابد أن من الاهتمام بدراستها طول الوقت لأنها قد تؤدى لخسارة بطولات أحياناً.

وتناول «عكاشة»، أن الإصابات تختلف باختلاف نوع النشاط الرياضي والعضلات العاملة في النشاط، ولذلك يجب تهيئة العضلات وتقويتها حتى تقاوم الإصابة حتى فى حالة حدوثها، درجات الإصابة من البسيطة حتى الشديدة ومدى قدرة تحمل الجسم لها وعودة العضو المصاب كما كان، وأن ذلك مرتبط بالسن والحالة الصحية وطرق العلاج الصحيحة للإصابة وقت حدوثها، الأسباب العامة لحدوث الإصابة وهم 4 رئيسية متعلقة بالنواحي التدريبية، النواحى التنظيمية والقانونية، بالنواحي الصحية، وأخيراً المتعلقة بالتغيرات المناخية متناولاً دور الإسعافات الأولية في شفاء المصاب بشكل أسرع.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية تحرص على تقديم البرامج التدريبية فى مجال إصابات الملاعب والتأهيل لدعم وتنمية مهارات شباب الرياضيين من كليات التربية الرياضية، لسوق العمل وصقلهم بالخبرات المطلوبة لتجهيزهم لمواجهة تحديات التدريب وبناء فرق رياضيه على أسس علمية حديثة على أيدى أساتذة متخصصين.

وأشار إلى التعاون المثمر بين المديرية وكلية التربية الرياضية بقيادة الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي أن الدورة التدريبية تستمر حتى الغد، يحصل فيها المشاركون بشهادات معتمدة عن حضور الدورة ليضعها الشباب شهادة خبرة ضمن سيرتهم الذاتية لتولى مسؤلية التدريب بالملاعب فيما بعد، وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، الدورة التدريبية من تنظيم محمود سلطح وفريق إدارة الأداء الرياضي.

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