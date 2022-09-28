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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعارة لمدة عام.. نجم فيوتشر ينضم لـ الوحدة الإماراتي |تفاصيل

صدى البلد

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن انضمام أحمد رفعت نجم فيوتشر لـ الدوري الإماراتي. 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أحمد رفعت لاعب فيوتشر في الوحدة الإماراتي إعارة بنية البيع لمدة عام".

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وفي سياق آخر كشف  مصدر مقرب من محمد عبد السلام مدافع فريق الزمالك الذي انتهت إعارته لنادي الاتحاد السكندري على تراجع  زعيم الثغر عن ضم اللاعب من القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن اللاعب ينتظر تحديد مصيره مع الزمالك بعد انتهاء إعارته للفريق السكندري .

ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الأبيض راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، عقب الفوز على إيليكت سبورت بطل تشاد مساء يوم  الأحد الماضي.

وتأهل فريق الزمالك لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على إيليكت سبورت التشادي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي للبطولة، بعد ما سبق وفاز الأبيض بهدفين في لقاء الذهاب.

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